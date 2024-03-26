«الأبيض» واليمن في موقعة حسم التأهل للدور الثالث بتصفيات المونديال الليلة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يتطلع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إلى تحقيق الفوز على مستضيفه منتخب اليمن، في الـ 11 من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، باستاد الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر السعودية، وحسم تأهله إلى المرحلة الثالثة من التصفيات القارية عن المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وذلك قبل مباراتين على نهاية المرحلة الثانية للتصفيات، ويعزز التاريخ والعلامة الكاملة حظوظ منتخبنا في المواجهة.

وعيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم تحكيم من أوزبكستان لإدارة مباراة منتخبنا الوطني مع اليمن، بقيادة تانتشيف إيلقز، ويعاونه تاسبينكو أندريه وغايلين تيمور، وتم تكليف علي النعيمي من قطر مراقباً للمباراة.

وتحمل مواجهة الليلة، الرقم 16 في تاريخ لقاءات المنتخبين الذي يرجح كفة منتخبنا، حيث سبق وحقق الفوز في 12 مباراة جمعته بالمنتخب اليمني الذي انتصر 3 مرات .

ويضمن فوز «الأبيض»، اليوم، اقتناصه أحد المركزين الأول أو الثاني في نهاية التصفيات، وبالتالي التأهل إلى الدور الثالث، إذ يدخل منتخبنا المواجهة متصدراً لجدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يسعى المنتخب اليمني صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، إلى الخروج بنتيجة إيجابية للتمسك بأمله في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة.

وفي المجموعة نفسها، تنتظر المنتخب البحريني صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط، مواجهة سهلة أمام منتخب نيبال الأخير دون أي نقاط أو أهداف، باستاد البحرين الوطني، وفوز المنتخب البحريني يجعله في وضع جيد للتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات القارية.

وأظهر «الأبيض» تميزه بتحقيق العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الماضية بالترتيب، بالفوز على نيبال 4 - 0، وعلى البحرين 2 - 0، وعلى اليمن 2 - 1، وخسرت اليمن أمام البحرين 0 - 2، في الجولة الأولى، وفازت على نيبال 2 - 0، في الجولة الثانية، أما البحرين ففازت 5 - 0 في الجولة الثالثة على نيبال المطالبة بالفوز فقط في الجولات الثلاث المتبقية من تصفيات المرحلة الثانية للبقاء في المنافسة على التأهل.

واكتفى منتخبنا بمعسكر داخلي مغلق في أبوظبي، بمشاركة 26 لاعباً، وبقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو، وتخلل المعسكر الفوز على اليمن 2 - 1، في استاد آل نهيان.

وفي المقابل، يقود المنتخب اليمني مدربه الجزائري نور الدين ولد علي، ويضم عدداً من اللاعبين المحترفين.

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