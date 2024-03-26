«الأولمبي» يواجه تايلاند في «غرب آسيا» الليلة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يلتقي، في التاسعة من مساء اليوم، بتوقيت الإمارات، باستاد عبدالله بن جلوي في السعودية، منتخبنا الأولمبي مع نظيره التايلاندي، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن في بطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً لكرة القدم، فيما يلتقي منتخبا أستراليا وكوريا الجنوبية في النهائي، وتأهل المنتخب الأسترالي بفوزه على نظيره المصري 3 - 2 بركلات الترجيح، وتغلب منتخب كوريا الجنوبية على السعودية 1 - 0.

ويلعب منتخبا مصر والسعودية لتحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع، ويلتقي منتخبا العراق والأردن على المركزين الخامس والسادس. الجدير بالذكر، أن منتخبات أستراليا وتايلاند وكوريا الجنوبية ومصر، شاركت بالبطولة بدعوات خاصة.

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