بن وايت يستمتع بأجواء دبي ويرفض الانضمام لمنتخب إنجلترا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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فضل بن وايت، نجم آرسنال، الاستمتاع بأجواء دبي، وقضاء بعض الوقت تحت أشعة الشمس فيها، بعد رفضه اللعب الدولي لمنتخب إنجلترا مؤخراً، الذي خسر أمام البرازيل بهدف دون مقابل السبت الماضي.

وكشف موقع قناة الأخبار البريطانية، أن بن وايت موجود حالياً في دبي، بعد غيابه عن مباراة إنجلترا الودية أمام البرازيل، وأن اللاعب اختار السفر إلى الشرق الأوسط بدلاً من اللعب للمنتخب.

ونشر اللاعب صوراً لرحلته في دبي مع زوجته ميلي آدامز، التي شاركت صوراً أخرى من الرحلة في حسابها على «انستغرام».

وأوضح الموقع، أن الرحلة إلى دبي تأتي مع عدم مشاركة آرسنال في أي مباريات، حتى لقاء مانشستر سيتي يوم 31 الجاري، في واحدة من أكبر المباريات هذا الموسم، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق جاريث ساوثجيت، مدرب المنتخب، على رفض لاعب أرسنال الانضمام للمنتخب الإنجليزي، قائلاً: يجب عليك التحدث إلى اللاعب أو إلى آرسنال لفهم ذلك، وهناك لاعبون على مر السنين في وقتي لم يرغبوا في أن يكونوا متاحين للمنتخب، وهذه ليست المرة الوحيدة التي يرفض فيها أحد اللاعبين الانضمام للمنتخب.

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