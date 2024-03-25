منتخب الإمارات يلتقي اليمن في التصفيات الآسيوية غداً بالسعودية

المصدر: وام

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يلتقي منتخبنا الوطني الإمارات، غداً الثلاثاء، على ملعب الأمير سعود بن جلوي بمدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، مع نظيره اليمني بالجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وكانت مواجهة الذهاب بالجولة الثالثة من التصفيات، والتي أقيمت الخميس الماضي على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، قد شهدت فوز منتخبنا الوطني 2-1.

ووصلت بعثة منتخبنا الوطني صباح اليوم الإثنين إلى مدينة الخبر استعداداً للقاء.

ويتصدر منتخبنا الوطني جدول ترتيب المجموعة الثامنة من التصفيات بالعلامة الكاملة 9 نقاط، يليه ثانياً منتخب البحرين بـ6 نقاط، ثم 3 نقاط لمنتخب اليمن ثالثاً، ومنتخب نيبال رابعاً بدون رصيد من النقاط، ويشكل الفوز في مباراة الغد بوابة العبور للدور الثالث من التصفيات المشتركة.

ويعول البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخبنا الوطني على عناصر المنتخب الشابة خلال اللقاء، والتي دفع بها خلال مباراة الخميس الماضي، وشهدت تألق العديد منهم، وأبرزهم، سلطان عادل لاعب المنتخب الوطني، بعدما سجل هدف الفوز الحاسم من كرة رأسية.

وكان المنتخب قد عاد للتدريبات الجمعة الماضية، على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات في أبوظبي، حيث ركز المدرب باولو بينتو في البداية على عملية تصحيح الأخطاء التي وقعت في لقاء الخميس، خاصة الدفاعية والتي كان أبرزها الهدف العكسي الذي سجله عبد الله إدريس لاعب المنتخب بالخطأ في مرمى الحارس خالد عيسى.

كما ركز المدرب أيضاً على عناصر قوة وضعف المنتخب اليمني، من أجل تداركها خلال لقاء الغد.

ويجري المنتخب الوطني اليوم الإثنين مرانه الأساسي، على ملعب المباراة، إذ من المتوقع أن يستقر المدرب بينتو على التشكيلة الأساسية التي سيدفع بها في المباراة، وسيركز فيها على اللاعبين الأكثر جاهزية خلال التدريبات.

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