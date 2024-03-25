علاء زهير يعود للوحدة أمام شباب الأهلي في الجولة الـ17 لدوري المحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اقترب علاء الدين زهير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة من العودة لتشكيلة «العنابي» الأساسية في المواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي المقررة يوم الجمعة المقبل باستاد آل نهيان، في إطار الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين.

ودخل علاء الدين زهير، قلب الدفاع، مراحل التأهيل النهائية عقب تماثله للشفاء إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة الوحدة والوصل في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مطلع الشهر الجاري، وغاب زهير عن مباراة الوحدة وحتا في الجولة الماضية من الدوري.

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