«المحترفين» بطل بطولة شركاء الرابطة

المصدر: أبوظبي - البيان

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توّج فريق رابطة المحترفين بلقب النسخة الثانية لـ«بطولة شركاء رابطة المحترفين»، بفوزه على فريق طيران الإمارات في النهائي 1 - 0، الذي أقيم بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي.

وشارك في مراسم التتويج طارق الشبيبي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة.

ويأتي تنظيم البطولة في إطار حرص الرابطة على التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين، ومد جسور التواصل ما بين الرابطة ومنتسبي المؤسسات الداعمة عبر الفعاليات المجتمعية.

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