«الأبيض» يختتم تحضيراته اليوم للقاء اليمن بتصفيات الموديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته اليوم، في مدينة الخبر السعودية، استعداداً للقاء مضيفه اليمني غداً ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ويؤدي «الأبيض» تدريباته على ملعب المباراة، ويركز البرتغالي باولو بينتو مدرب المنتخب، على تنفيذ اللاعبين لخطة المباراة، التي تدربوا عليها خلال معسكر أبوظبي، بطموح تكرار الفوز على اليمن، وحسم إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى تصفيات الدور الثالث، قبل جولتين على نهاية تصفيات الدور الثاني الآسيوي.

وتبدو حظوظ منتخبنا أقوى لنيل إحدى بطاقتي التأهل، وفقاً لرؤية الاتحاد الآسيوي للكرة، الذي وضع «الأبيض» ضمن 6 منتخبات تمتلك سجلاً مثالياً في التصفيات الحالية، وتضم قطر بالمجموعة الأولى، واليابان بالمجموعة الثانية، والعراق بالمجموعة السادسة، والسعودية بالمجموعة السابعة، وأستراليا بالمجموعة التاسعة، وأكد أن تلك المنتخبات يمكنها أن تحجز مكانها في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، حال تحقيقها الفوز في الجولة الرابعة من الدور الثاني، في الوقت الذي يحتاج فيه عدد من المنتخبات لانتظار نتائج المباريات الأخرى في مجموعاتها لشق طريقها نحو الدور التالي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز