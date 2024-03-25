4 انتصارات في ختام مباريات الأسبوع 25 لدوري الهواة.. و"النواخذة" يحافظ على مركزه الثالث

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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اختتمت اليوم مباريات الأسبوع 25 لدوري الدرجة الأولى بقيام 4 مواجهات انتهت جميعها على وقع الفوز والذي حضر خلال لقاء دبا الفجيرة الفائز على ضيفه غلف اف سي بهدف عامر عمر في الدقيقة 60 ليرفع النواخذة رصيده الى 42 نقطة في المركز الثالث خلف دبا الحصن الوصيف برصيد 47 نقطة في وقت تجمد فيه رصيد غلف اف سي عند 21 نقطة.

وفي مباراة ثانية حقق يونايتد انتصاراً مهماً على ضيفه التعاون بهدف اللاعب مالك اتاندا في الدقيقة 45 ليصل يونايتد برصيده الى 39 نقطة وبقى التعاون ب 35 نقطة.

واستعاد الفجيرة نغمة الانتصارات وأمطر مرمى الجزيرة الحمراء بأربعة اهداف مقابل هدف يتيم للضيوف سجل رباعية الذئاب كل من انخل لزاما " هدفين " في الوقت بدل الضائع في وقت تكفل فيه كل من سلطان سبيل وسيدي حامد بتسجيل بقية أهداف الذئاب الذي وصل إلى النقطة 36 فيما بقى الجزيرة الحمراء برصيد 30 نقطة، واكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد اللاعب ماجد صلا في الدقيقة 90+2.

وتمكن العربي من تحقيق الفوز خارج الديار بعد عبوره عقبة مسافي بنتيجة 2-1 ، احرز للفائز راشد عيسى وجويل ايرنيست في الدقيقتين 5 و70، فيما أحرز لمسافي اللاعب عبد الله راشد في الدقيقة 50 ليرفع العربي رصيده الى 35 نقطة وبقى مسافي برصيد 35 نقطة.

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