اتزيلي ينفي ما ورد على لسانه بعدم دعم جمهور العين له

المصدر: العين- طلحة عبدالله

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نفي جناح العين عمير اتزيلي ما تم تداوله على لسانه في منصات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص دعم جماهير العين له موضحا أن التصريح الذي تم تداوله ينافي ما ذكرته وهو اجتهاد لم يحالفه التوفيق.

تصريح

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا على لسان اللاعب جاء فيه أنه يفتقد لدعم الجماهير، ونشر الموقع الرسمي للنادي بيانا للاعب أكد فيه فخره بانضمامه للعين الذي يتمتع بأكبر قاعدة جماهيرية وقال: غالبا ما تمتلي مدرجات ملعبنا بإستاد هزاع بن زايد الذي يتسع لأكثر من 25 ألف مشجع، وفي المباريات الخارجية لا يقل عدد انصارنا عن 5 ألف مشجع ودائما كفة الجماهير العيناوية راجحة في جميع المباريات داخل وخارج ملعبنا.

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وحسب احصائيات في 6 مباريات دورية هذا الموسم على ملعبه بإستاد هزاع بن زايد بلغ عدد حضور جماهير العين 50720 بمعدل حضور 8453 في كل مباراة، وفي مباراة العين والوحدة بالجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين بلغ عدد جماهير العين 14000 مشجع، بينما شهد مباراة الفريق أمام بني ياس في ختام الجولة 14، 12000، بينما بلغ عدد حضور جمهور العين في مباراته عجمان 6100، وأمام الإمارات 4100، وامام حتا 8000.



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وتعاقد العين مع اللاعب عمير اتزيلي في يونيو من العام الماضي، لمدة موسمين، وشارك اللاعب في 18 مباراة منها 13 مباراة بالدوري، و5 بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل 5 أهداف، وخلال الفترة السابقة نفي اللاعب أكثر من مرة شائعة انتقاله لأندية أو عودته لناديه الذي جاء منه إلى العين

وأَكد اتزيلي (30 عاما) أنه ظل يحظى بالدعم والمساندة من الإدارة والمدرب وزملائه اللاعبين وجمهور العين وكل منتمٍ وقال إن الجميع هنا يجسدون روح العائلة الواحدة و تلك هي كلمة السر في هذا النادي الكبير.

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