منتخبنا الوطني يغادر إلى السعودية غدا استعدادا لمواجهة نظيره اليمني

المصدر: البيان

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تغادر بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، فجر غد الإثنين، إلى مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية استعداداً لمواجهة منتخب اليمن في إياب التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، الثلاثاء المقبل على استاد الأمير سعود بن جلوي.

وكان منتخبنا بدأ تحضيراته لمواجهة الإياب منذ اليوم التالي لمواجهة الذهاب التي حقق فيها الفوز 2-1 أحرزهما علي صالح وسلطان عادل.

وسيجري منتخبنا مرانه الأساسي، غداً الاثنين، على ملعب المباراة، ويسبق المران عقد الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي بحضور المدرب باولو بينتو وأحد اللاعبين.

وتضم بعثة منتخبنا 26 لاعباً هم : خالد عيسى، وخالد توحيد، وعلي خصيف، وخالد الهاشمي، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وأحمد جميل، وخالد الظنحاني، وزايد سلطان، وبدر ناصر، وعبدالله إدريس، وعلي سالمين، ويحيى نادر، ومحمد عباس، وحازم محمد، وماجد راشد، وعبدالله حمد، وطحنون الزعابي، وعصام فائز، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وفابيو دي ليما، وعلي صالح، وسلطان عادل، وكايو كانيدو، وزايد العامري.

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