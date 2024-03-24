انطلاق منافسات «رمضانية براعم الكرة» في دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - البيان

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انطلقت في نادي دبا الحصن منافسات النسخة الثانية من البطولة الرمضانية لكرة القدم لفئتي الأشبال والبراعم، التي ينظمها النادي ضمن فعالياته للشهر الفضيل على ملاعبه.

شهدت الملاعب مساء أول من أمس، انطلاقة رائعة، بمشاركة 15 فريقاً، حيث شاركت 10 فرق لفئة البراعم، و5 فرق لفئة الأشبال. ومن المقرر أن تستمر المنافسات حتى الخميس المقبل، تم افتتاح البطولة بطريقة مميزة، باسم النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد لاقت الفعالية استحساناً كبيراً من الحضور الغفير.

كما ألقى محمد عبد الله راشد الطربان الحمودي نائب رئيس مجلس الإدارة، كلمة شدد فيها على أهمية هذه المبادرة المجتمعية الرائعة، التي تسعى لتعزيز الروح الرياضية والتلاحم بين اللاعبين، مؤكداً على أهمية إقامة البطولات والفعاليات الرياضية خلال شهر رمضان. وبعد الافتتاح، بدأت عروض الفرق المشاركة بإقامة 6 مباريات، منها مباراتان لفئة الأشبال، وأربع مباريات لفئة البراعم.

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