فريق دائرة الثقافة بطل مهرجان كلباء الرمضاني لكرة القدم

المصدر: كلباء – محمد فضل

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توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، رئيس نادي اتحاد كلباء، فريق دائرة الثقافة ببطولة كرة القدم في ختام مهرجان كلباء الرمضاني، الذي نظمه نادي اتحاد كلباء وتحت شعار «رياضة وثقافة ومجتمع»، ونال البطل الكأس والميداليات الذهبية و30 ألف درهم. حضر الختام راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس اتحاد كلباء، وأعضاء مجلس الإدارة والرعاة والشركاء، كما تم تكريم الفائزين الأوائل في الألعاب الفردية، وتكريم أحد مؤسسي الرياضة في كلباء حارب سعيد جمعة الصواية.

وفي الجوائز الفردية، نال عبدالله سعيد جائزة أفضل إداري من فريق بلدية كلباء، وخالد الشحي جائزة أفضل مدرب من فريق دائرة الثقافة، واللاعب عادل حسن من الفريق ذاته جائزة أفضل حارس مرمى، بينما حصل الناشئ علي أحمد بن حيدر على جائزة لاعب المستقبل، وتوج طلال درويش هدافاً للبطولة، بينما حصل لاعب فريق دائرة الثقافة البرازيلي بسارا على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وثمن راشد الكندي، الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة في إنجاح المهرجان، موجهاً إلى ضرورة تنظيم الحدث سنوياً بعد النجاح الكبير الذي صادف تنظيم النسخة الأولى من المهرجان، ومشيداً بدور الرعاة والشركاء. وأضاف إن المهرجان أبرز الدور المحوري للنادي ومسؤوليته تجاه مجتمع مدينة كلباء.

وأشاد عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، باللجان الفنية والإدارية والمنظمة، مثمناً دورها في إنجاح المهرجان، كما قدم شكره للجنة التحكيم في المهرجان الذي حقق مردوده المنشود، مبيناً أن المهرجان كشف عن مواهب جديدة ستفيد نادي اتحاد كلباء مستقبلاً.

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