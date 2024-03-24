إسناد يتوج بلقب بطولة خالد بن طناف لكرة القدم

المصدر: أبوظبي - البيان

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توج فريق إسناد بطلاً للنسخة الخامسة من بطولة خالد بن طناف المنهالي لكرة القدم، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق الزعيم 5-4 بركلات الترجيح، ليسجل اسمه ضمن المتوجين باللقب. واختتمت البطولة التي أقيمت بمشاركة 16 فريقاً، مساء أول من أمس، بملاعب نادي بني ياس بمنطقة الشامخة بالعاصمة أبوظبي، وسط حضور جماهيري كبير.

وفاز إسناد باللقب بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2، ونجح في خطف الكأس بركلات الترجيح بعد مباراة قوية ومثيرة، إذ نجح فريق إسناد في حسم اللقب عن جدارة واستحقاق على حساب حامل لقب النسخة الأخيرة.

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز فريق الشهامة على فريق الاتحاد الرياضي بثلاثية نظيفة ليخطف المركز الثالث في البطولة.

وشهد اليوم الختامي للنسخة الخامسة تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية، حيث أقيم نهائي شد الحبل بين فريقي الوحوش من الإمارات وأبو النار من عمان، وانتهى بفوز الوحوش بشوطين مقابل شوط واحد للفريق العماني، ليتوج الفريق الإماراتي بلقب البطولة التي شهدت منافسة كبيرة وسط مشاركة عدد كبير من الفرق.

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