«الأولمبي» يخسر أمام العراق بركلات الترجيح في «غرب آسيا»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

خسر منتخبنا الوطني الأولمبي، أمس، أمام نظيره العراقي 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت باستاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي بمدينة الأحساء السعودية، ضمن مواجهات تحديد الترتيب النهائي للنسخة الخامسة من بطولة غرب آسيا الخامسة تحت 23 عاماً.

وسجل هدف منتخبنا محمد المنصوري في الدقيقة 33، وتعادل المنتخب العراقي عن طريق علي صادق في الدقيقة 53. وسيلعب منتخبنا مع منتخب تايلاند بعد غد، في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن، بينما يلتقي المنتخبان العراقي والأردني الأربعاء المقبل، في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، وذلك بعد فوز الأردن أمس على تايلاند 1-3.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز