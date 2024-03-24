العروبة يواصل عزفه المنفرد في صدارة دوري الهواة والظفرة يعيد الرمس لمربع "الأحزان"

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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واصل العروبة متصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى عزفه المنفرد متربعاً على قمة المسابقة برصيد 58 نقطة، وحقق الفريق الأخضر انتصاره الثامن عشر في الدوري بعد فوزه على ضيفه فريق سيتي بهدفين مقابل هدف عن طريق سايمون دي باروس ومحمد ديوب في الدقيقتين 52 ، 90+3 ، فيما أحرز للفريق الخاسر أشرف لزعر في الدقيقة 59 ليرفع العروبة رصيده الى 58 نقطة مغرداً وحيداً في صدارة الدوري وتجمد سيتي عند 10 نقاط في المركز قبل الأخير "16".

وفي مباراة ثانية تمكن الظفرة من إعادة الرمس لمربع الأحزان بعد الفوز عليه بنتيجة 3-0 أحرز الثلاثية كل من بينك افوبي ووليد عمبر وفيكتور سانتوس في الدقائق 13 ، 22 ، 45+ 3 ليصل الظفرة برصيده الى 40 نقطة وبقى الرمس بعشرة نقاط في المركز الأخير .

وتعادل الذيد وضيفه غلف يونايتد 2-2 احرز ثنائية الذيد لامار اونيل وسيد بوريا ولغلف يونايتد سايمون اجانغ وسيدرك نانا ليكسب كل فريق نقطة رفعت رصيد الذيد الى 26 نقطة وغلف يونايتد الى 21 نقطة ، وتعادل مصفوت والحمرية بدون اهداف ليرفع الحمرية رصيده الى 27 نقطة ومصفوت 21 نقطة .

تقام اليوم الاحد 4 مواجهات في ختام مواجهات الأسبوع 25 اذ يلتقي الفجيرة بضيفه الجزيرة الحمراء، ويستقبل دبا الفجيرة فريق غلف إف سي، ويلعب يونايتد ضد التعاون، ويلتقي مسافي بالعربي.

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