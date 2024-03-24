«مكتب الأمين العام» يكمل عقد فرق ربع نهائي كأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعدما نال مكتب الأمين العام المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة، مستفيداً من فارق الأهداف، بعد خسارته أمام دائرة القضاء بهدفين لهدف، مساء أول من أمس الجمعة، في المباراة التي أقيمت على ملعب «فندق قصر الإمارات» بأبوظبي.

وتأهل من المجموعة الأولى مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومن الثانية المركز الوطني للمناصحة وقطاع الخدمات المساندة، وبالنسبة للثالثة بلغ دائرة القضاء ومكتب الأمين العام ربع النهائي، إلى جانب مكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من المجموعة الرابعة.

وشهدت المباراة الثانية بالمجموعة الثالثة، فوز مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بثلاثة أهداف دون مقابل على مركز جامع الشيخ زايد الكبير، ليتأهل فريق دائرة القضاء إلى دور الـ 8 متصدراً للمجموعة برصيد 9 نقاط، وثانياً مكتب الأمين العام 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، وتذيل مركز جامع الشيخ زايد الكبير الترتيب برصيد خال من النقاط.

وتختتم مرحلة المجموعات، اليوم الأحد، بمباراتين، لن تؤثر نتيجتهما على المتأهلين إلى ربع النهائي، تجمع الأولى مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء مع فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، في لقاء تحصيل حاصل، بينما يواجه فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مكتب الشؤون القانونية في مباراة تحديد صاحب المركز الأول، بعدما ضمن كلاهما التأهل إلى ربع النهائي منذ الجولة الثانية عقب وصولهما إلى النقطة السادسة.

ومن المقرر أن تسحب قرعة دور الـ 8 بعد نهاية مباراتي المجموعة الرابعة، حيث ستضع القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع الحاصلين على المركز الثاني، على أن لا يلتقي فريقان من ذات المجموعة في ربع النهائي.

وتقام مواجهات دور الـ 8، غداً الإثنين، فيما يلعب نصف النهائي، الأربعاء المقبل، وفي اليوم التالي تختتم البطولة بمباراتين، الأولى لتحديد صاحب المركز الثالث والميداليات البرونزية، والثانية النهائي، علماً بأن اللجنة المنظمة رصدت جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى إضافة إلى جائزة لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري وهداف البطولة، كما ستكون هناك مفاجآت للجماهير وجوائز قيمة في مواجهات الأدوار الإقصائية.

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