صراع شرس على جائزة هداف دوري المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يشهد دوري أدنوك للمحترفين منافسة شرسة على لقب الهداف، كما جرت العادة في المواسم الأخيرة، ويدور الصراع، بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة، بين 6 لاعبين، يحتلون المراكز الأربعة الأولى بمعدلات تهديف متقاربة، رغم فارق النقاط الكبير بين الأندية المنتمين لها.

ويتصدر قائمة الهدافين لابا كودجو مهاجم العين، ويسعى هذا الموسم للحفاظ على لقب الهداف للموسم الثالث على التوالي، ونجح اللاعب التوغولي في الحفاظ على القمة رغم غيابه عن «الزعيم» منذ 25 فبراير الماضي، بعد تعرضه للإصابة أمام بني ياس في الجولة 14.

وأحرز لابا كودجو 11 هدفاً في 13 مباراة، موزعة بين 5 أهداف في الشوط الأول، و6 أهداف في الشوط الثاني، وهدف واحد من ركلة جزاء، ووصلت نسبة تسجيل اللاعب 28%، ليكون أحد العناصر المهمة في قوة الهجوم العيناوي الذي أحرز 40 هدفاً من 15 مباراة.

الوصيف

يتشارك المركز الثاني «الوصيف» في قائمة الهدافين بتسجيل 10 أهداف، كل من السوري عمر خريبين مهاجم الوحدة، وفابيو دي ليما مهاجم الوصل، ووزعت أهداف خريبين بين 9 أهداف في الشوط الأول، وهدف واحد في الشوط الثاني من 15 مباراة لعبها، وأحرز 3 أهداف من ركلات جزاء، ونسبة التسجيل 33% من أهداف الوحدة الذي يعد خامس أقوى هجوم بتسجيل 30 هدفاً.

بينما وزعت أهداف فابيو بالتساوي على مدار الشوطين الأول والثاني لـ15 مباراة لعبها هذا الموسم، وأحرز منها هدفين من ركلتي جزاء، وبلغت نسبة تسجيله 25% من أهداف الوصل، والذي يمتلك أيضاً، أقوى خط هجوم بالتساوي مع العين، بتسجيل لاعبيه 40 هدفاً، لكنه لعب 16 مباراة.

الثالث

ينفرد علي مبخوت مهاجم الجزيرة، والهداف التاريخي للدوري الإماراتي، بالمركز الثالث بتسجيل 9 أهداف في 13 مباراة، ووزعت ما بين 4 أهداف في الشوط الأول، و5 أهداف في الشوط الثاني، و3 منها سجلت من ركلات جزاء، وبلغت نسبة تسجيله 28% من أهداف الجزيرة صاحب رابع أقوى خط هجوم بتسجيل 32 هدفاً في 15 مباراة.

الرابع

يتشارك المركز الرابع بتسجيل 8 أهداف كل من الإيراني مهدي قائدي مهاجم اتحاد كلباء، وكايو لوكاس مهاجم الشارقة، ووزعت أهداف قائدي ما بين 3 أهداف في الشوط الأول، و5 أهداف في الشوط الثاني في 16 مباراة، ولم يسجل أي منها من ركلات جزاء، وبلغت نسبة تسجيله 33% من أهداف فريقه البالغة 24 هدفاً في 16 مباراة.

فيما وزعت أهداف كايو، بالتساوي بين الشوطين الأول والثاني لـ14 مباراة لعبها هذا الموسم، وسجل 3 أهداف من ركلات جزاء، وبلغت نسبة تسجيله 24% من أهداف الشارقة البالغة 34 هدفاً في 16 مباراة، ليكون ثالث أقوى هجوم في دوري هذا الموسم.

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