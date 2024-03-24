مجلس اتحاد كلباء الرمضاني يناقش عقبات تطبيق «الاحتراف الرياضي»

المصدر: كلباء – محمد فضل

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أقام مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء جلسة رمضانية، على هامش مهرجان كلباء الرياضي الرمضاني المقام حالياً بكورنيش المدينة، تحدث فيها هلال محمد النقبي، المدرب السابق بعدد من أندية الدولة والمحلل الرياضي، عن العقبات التي تحول دون تحقيق الاحتراف الرياضي على مستوى أنديتنا، وكذلك الاتحادات الرياضية.

وقال النقبي: الاحتراف الرياضي الذي مضى عليه أكثر 15 سنة في مختلف الألعاب لم يطبق بالصورة الصحيحة، وبدأ بمفاهيم مغلوطة تمثلت في عدم التفرغ الكامل للاعبين، مشيراً إلى أن الاحتراف يعني التفاني والالتزام الدائم لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها كل لاعب هاوٍ يطمح للاحتراف.

ولفت النقبي إلى أن تنمية القدرات الفنية للاعب المحترف يجب أن تمر بطرق عدة، منها ضرورة الالتزام بالبرنامج التدريبي والالتزام بتمارين اللياقة البدنية والتخطيط والتحضير لضمان احتراف حقيقي وليس جزئياً، موضحاً أن لاعبينا «شبه محترفين»، وهناك من يفكر في المال فقط وزيادة الراتب دون النظر إلى تطوير مستواهم.

خطر مقبل

كما تطرق هلال النقبي لخطر مقبل وهو تعاقد الأندية مع لاعبين من الخارج بعمر 19 سنة في وقت يتواجد في كل ناد ِلاعبون بنفس العمر وأفضل مستوى من ذلك اللاعب القادم من خارج الدولة، وقال: العتب على بعض إدارات الأندية والتي يكون جل تفكيرها في استجلاب لاعبين محترفين ربما يكونون أقل أداء من اللاعبين المواطنين مما يقلل مستقبلاً من فرص تواجد المواطنين في تشكيلة الفريق خصوصاً بعد صدور قرار السماح بتسجيل 8 لاعبين من فئتي اللاعبين الأجانب واللاعبين المؤهلين لتمثيل المنتخبات في قائمة المباراة، مع مشاركة 6 لاعبين كحد أقصى في الملعب من هذه الفئات، وهو ما يقلل فرص ظهور لاعبينا المواطنين مما يسبب لهم ضغوطاً نفسية بمعنى الاعتماد على اللاعب الأجنبي على حساب المواطن، وقال في ختام حديثه يجب غرس الروح الإيجابية في لاعبينا المواطنين.

تساؤلات

بدوره، أكد راشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، أن ورشة الاحتراف الرياضي أجابت عن كل التساؤلات التي تشغل بال الشارع الرياضي مشيراً إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المدرب هلال النقبي الذي تحدث عن المفاهيم المغلوطة للاحتراف الرياضي وكيفية تصويبها وذلك لضمان مستقبل مشرف لرياضتنا المحلية بمختلف ألعابها.

من جانبه قدم نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد الشكر لمجلس إدارة اتحاد كلباء لدعوته للمشاركة في المجلس الرمضاني وحضور فعاليات المهرجان داعياً إلى ضرورة تفعيل الجوانب الاحترافية في كل لعبة وناد وذكر بأن بعض القوانين والتشريعات ربما تحد من تطبيق الاحتراف بحذافيره على مستوى دول الخليج. وشهد المجلس الرمضاني وقدم الحضور الدكتور سيف الزعابي مدير الاتصال المؤسسي بنادي كلباء.

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