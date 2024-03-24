العين يمدد عقد المدرب الأرجنتيني كريسبو

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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اعتمد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة رعاية المواهب، قرار تمديد عقد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، وذلك بناءً على التقارير الخاصة بالعمليات التحليلية، وسعياً لتعزيز الحالة الإيجابية، وترسيخ مبدأ الاستقرار في منظومة الفريق.

جاء ذلك في الاجتماع الثالث لهذا العام الذي عقدته لجنة تسيير شؤون إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، ونقل رئيس لجنة تسيير شؤون شركة كرة القدم للأعضاء تحيات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، مثمناً رعاية سموه واهتمامه الكبير بالنادي بمختلف القطاعات.

ووجه رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم بتعزيز عمليات الاستطلاع الإلكتروني والميداني سعياً لتقديم أفضل الخدمات للجماهير العيناوية ومحبي الكرة الإماراتية في كل الميادين، كما وجه بتعزيز مشاركات النادي في كل الفعاليات المجتمعية سعياً لخدمة المجتمع، كما وجه رئيس لجنة التسيير بتوفير كل الدعم للفريق من أجل تحقيق الأهداف المحددة قبل بداية الموسم الجاري، المتمثلة في المنافسة على البطولات كافة، اتساقاً مع رؤية النادي وإسعاد الأمة العيناوية.

واطلع رئيس لجنة إدارة تسيير شؤون شركة كرة القدم على آلية العمل الخاصة بالمشاريع التطويرية لمنشآت مدرسة وأكاديمية الكرة، التي تمضي اتساقاً مع أهداف النادي وخططه الاستراتيجية، كما اطلع على التقارير الفنية والبدنية للاعبي الأكاديمية، مشيداً بالبرامج الفنية المتطورة ومردودها الإيجابي على لاعبي الفرق السنية، التي أسهمت عملياً في تطوير إمكانات الأشبال والناشئين والشباب بالصورة المطلوبة.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان بالدور الذي ظلت تضطلع به وسائل الإعلام المحلية، بداية بالبرامج التلفزيونية مروراً بالوكالات والصحف الرياضية وصولاً لمواقع التواصل الاجتماعي، في مساندة الفريق خلال مشواره القاري بدافع الحس الوطني، لدعم ممثل الدولة الوحيد في أقوى بطولة للأندية الآسيوية.

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