اكتمال فرق نصف نهائي «رمضانية مليحة»  

المصدر: الشارقة - البيان

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ضمن فعاليات ملتقى مليحة الرمضاني، الذي ينظم تحت شعار «تلاقٍ وتواصل»، شهدت بطولة كرة القدم في الملاعب الخارجية للنادي مباريات مثيرة أدّت إلى تأهل فرق متنافسة لنصف النهائي، إذ تمكن نادي مليحة وبلدية مليحة من التأهل من المجموعة الأولى، بينما تأهل فريق الدفاع المدني وبلدية المدام من المجموعة الثانية، ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي مساء غد الإثنين، أما بطولة الطائرة في إطار الملتقى، فقد شهدت تأهل بلدية المدام إلى مباراة نصف النهائي لمواجهة فريق بلدية مليحة، فيما سيواجه فريق بلدية البطائح فريق نادي مليحة.

وأعرب محمد سلطان الخاصوني، رئيس مجلس إدارة نادي مليحة، عن سعادته بالنجاح الذي حققته الفعاليات وتأهل الفرق المشاركة، مؤكداً أهمية هذا التواصل الرياضي في تعزيز العلاقات بين مختلف الفرق، داعياً الجماهير والمهتمين إلى حضور المباريات والاستمتاع بالأجواء الرمضانية في نادي مليحة والتي تدعم الروح الرياضية في شهر رمضان الفضيل.

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