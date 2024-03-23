اكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي "كأس منصور بن زايد لكرة القدم"

المصدر: وام

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أكمل فريق " مكتب الأمين العام" عقد المتأهلين إلى ربع النهائي للنسخة الـ11 من كأس منصور بن زايد لكرة القدم، والمقامة على ملعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، مستفيدا من فارق الأهداف، عن فريق "مكتب شؤون المواطنين والمجتمع".

وجاء فريق "مكتب الأمين العام، ثانيا بالمجموعة الثالثة، بعد خسارته أمام "دائرة القضاء" 1-2.

وتختتم مرحلة المجموعات، غدا الأحد، بمباراتين، تجمع الأولى "مكتب الشؤون التنموية، وأسر الشهداء" مع "فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال"، في لقاء تحصيل حاصل.

والثانية فريق "هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية"، مع "مكتب الشؤون القانونية"، في مباراة تحديد صاحب المركز الأول، بعدما ضمن كلاهما التأهل إلى ربع النهائي منذ الجولة الثانية عقب وصولهما إلى النقطة السادسة.

وكانت 7 فرق قد تأهلت إلى ربع النهائي من قبل وهم على الترتيب: “مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي”، و"الأرشيف والمكتبة الوطنية" و"المركز الوطني للمناصحة" و"قطاع الخدمات المساندة"، و"دائرة القضاء" تأهله، و"مكتب الشؤون القانونية"، و"هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية".

ومن المقرر أن تسحب قرعة الدور ربع النهائي، بعد نهاية مباراتي المجموعة الرابعة، غدا الأحد، حيث ستضع القرعة أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع الحاصلين على المركز الثاني، على أن لا يلتقي فريقان من ذات المجموعة في ربع النهائي.

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