سلطان بن حمدان يعتمد قرار تمديد عقد مدرب العين هيرنان كريسبو

المصدر: وام

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عقدت لجنة تسيير شؤون إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، اجتماعها الثالث لعام 2024، أمس برئاسة سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة رعاية المواهب.

وأعرب رئيس لجنة تسيير شؤون شركة كرة القدم للأعضاء عن عظيم الشكر وبالغ الامتنان لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، على الرعاية السامية التي يحيط بها سموه النادي، وحرصه الدائم على كل ما من شأنه الارتقاء بكرة القدم الإماراتية.

واعتمد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، قرار تمديد عقد المدرب الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، وذلك بناءً على التقارير الخاصة بالعمليات التحليلية وسعياً لتعزيز الحالة الإيجابية وترسيخ مبدأ الاستقرار في منظومة الفريق.

ووجه رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم بتعزيز استطلاعات الرأي إلكترونياً وميدانياً لتقديم أفضل الخدمات لجماهير العين ومحبي الكرة الإماراتية، كما وجه بتعزيز مشاركة النادي في مختلف الفعاليات المجتمعية.

وناقش الاجتماع متطلبات المرحلة المقبلة، لاسيما البطولة الآسيوية والمسابقات المحلية، ووجه رئيس لجنة التسيير بتوفير كل الدعم للفريق من أجل تحقيق الأهداف المحددة قبل بداية الموسم الجاري والمتمثلة في المنافسة على جميع البطولات، اتساقاً مع رؤية النادي وإسعاداً لجماهيره.

كما اطلع على سير العمل بالمشاريع التطويرية لمنشآت مدرسة وأكاديمية الكرة التي تمضي اتساقاً مع أهداف النادي وخططه الاستراتيجية، والتقارير الفنية والبدنية للاعبي الأكاديمية، مشيداً بالبرامج الفنية المتطورة ومردودها الإيجابي على لاعبي الفرق السنية، التي ساهمت في تطوير إمكانات الأشبال والناشئين والشباب.

وأشاد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، بالدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمكتوبة بالوكالات ومواقع التواصل الاجتماعي، لمساندة الفريق خلال مشواره القاري ودعماً لممثل الدولة الوحيد في أقوى بطولة للأندية الآسيوية.

حضر الاجتماع أعضاء لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، الدكتور مطر راشد الدرمكي، ومحمد إبراهيم المحمود، وعوض محمد صبيح الكعبي، ومحمد عبيد حماد الظاهري، إلى جانب خلفان الشامسي المدير التنفيذي لشركة كرة القدم.

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