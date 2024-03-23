دورة عجمان في كرة القدم تدخل مرحلة الحسم

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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تنطلق الليلة منافسات ربع نهائي بطولة كرة القدم ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان.

ويلعب فريق دائرة البلدية والتخطيط، حامل اللقب، مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الساعة العاشرة مساء، ويلتقي فريق القيادة العامة لشرطة عجمان مع جامعة المدينة عجمان الساعة الحادية عشرة مساء.

وتستكمل المباريات غداً بمواجهة هيئة النقل مع الإدارة العامة للدفاع المدني، بينما يواجه دائرة الميناء والجمارك فريق مصرف عجمان.

وكانت منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول قد اختتمت أول من أمس، وشهدت فوز الإدارة العامة للدفاع المدني على مصرف عجمان بنتيجة 3-1، ليقفز رصيده إلى 6 نقاط ويتأهل إلى الدور ربع النهائي وصيفاً للمجموعة الأولى، ونجح مصرف عجمان في التأهل كأفضل مركز ثالث برصيد 3 نقاط.

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