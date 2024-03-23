جوائز للجماهير في الأدوار الإقصائية بكأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، والتي تقام في نسختها الـ 11، بملاعب فندق قصر الإمارات، عن رصد جوائز عدة للجمهور من عشاق كرة القدم، إلى جانب العديد من المفاجآت، وذلك اعتباراً من الأدوار الإقصائية للبطولة، التي تنطلق بعد غد الاثنين.

ورصدت اللجنة المنظمة، جوائز للجمهور خلال مباريات ربع النهائي، وفي مباراتي الدور نصف النهائي، إلى جانب جوائز خاصة في المباراة النهائية، إذ من المقرر أن تلعب الأدوار الإقصائية عقب ختام مرحلة المجموعات، حيث يقام ربع النهائي بعد غد، على أن يكون الدور نصف النهائي، الأربعاء، فيما تختتم البطولة بالنهائي الخميس المقبل.

وكان فريق المركز الوطني للمناصحة، انضم إلى قائمة المتأهلين للدور ربع النهائي في البطولة، بعدما نجح في تصدر المجموعة الثانية، بتعادله 1-1 مع فريق مكتب الشؤون الخاصة، ضمن منافسات الجولة الثالثة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ورفع فريق المركز الوطني للمناصحة، رصيده إلى 7 نقاط، من فوزين وتعادل، فيما ودع مكتب الشؤون الخاصة البطولة بـ 4 نقاط، إذ حل ثالثاً، بعدما نال قطاع الخدمات المساندة البطاقة الثانية، عقب فوزه على نادي سيتي غولف بسداسية نظيفة، ليحتل المركز الثاني بـ 6 نقاط، فيما تذيل نادي سيتي غولف الترتيب برصيد خالٍ من النقاط.

وحصل علي محمد الحمادي، لاعب المركز الوطني للمناصحة، على جائزة أفضل لاعب في المباراة الأولى، فيما نال نغاسا كينويا، من قطاع الخدمات المساندة، نجومية اللقاء الثاني.

يذكر أن 7 فرق تأهلت إلى ربع النهائي، بداية من مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، مع الأرشيف، والمكتبة الوطنية من المجموعة الأولى، والمركز الوطني للمناصحة، وقطاع الخدمات المساندة، بالنسبة للثانية، وفي ما يخص المجموعة الثالثة، ضمن فريق دائرة القضاء تأهله، إضافة إلى مكتب الشؤون القانونية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من الرابعة، وتقام قرعة ربع النهائي، مساء غد.

عنصر نسائي

وتشهد بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، مشاركة واسعة من أطقم تحكيم إماراتية دولية، من أبرز الأسماء، وظهر التحكيم النسائي في مباريات البطولة، عبر طاقم تحكيم دولي مكون من الحكمة الدولية خلود الزعابي، وروضة المنصوري، اللتين أدارتا مباريات الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى.

وحرصت اللجنة المنظمة، على وجود العنصر النسائي في البطولة، تزامناً مع «يوم الأم العالمي»، ونال الطاقم التحكيمي الإشادة، وتمت إدارة المباراتين بشكل رائع.

إشادة

وأشاد حيدر ألو علي، اللاعب السابق لمنتخب الإمارات ونادي الوحدة، بأجواء البطولة، بعدما حضر ختام الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية. وقال: تعد كأس بطولة منصور بن زايد من أهم الأحداث الرياضية، وتتميز بوجود أسماء لامعة ودولية، ما يرفع مستوى المنافسة والتشويق، والبطولة لها اسمها، وتعرف بكونها بطولة جذابة، كونها تضم فرقاً قوية.

وأضاف: قدم المشاركون أداءً رائعاً، كما تشهد البطولة مشاركة العديد من اللاعبين المميزين، وأسماء لامعة ودولية، ما ينعكس على الأداء، وحجم التنافس بين الفرق، خاصة أن الإثارة كانت حاضرة حتى الدقائق الأخيرة في سباق التنافس على التأهل إلى ربع النهائي، وهو ما يجعلنا على موعد مع مباريات رائعة في الأدوار الإقصائية.

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