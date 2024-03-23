برينو ليموس أغلى التعاقدات في دوري المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يتصدر اللاعب البرازيلي المقيم برينو ليموس، قائمة أغلى الصفقات المالية في النسخة الحالية من دوري أدنوك للمحترفين بعقد يمتد حتى يونيو 2027 مع شباب الأهلي مقابل 6.3 ملايين يورو، وفقاً للمنصة العالمية لكرة القدم، وجاء في المركز الثاني أوتون كوامي بعقد يمتد مع العين حتى يونيو 2028 مقابل 5.3 ملايين يورو، ثم سياكا سيديبي واداما ديالو بعقدين يمتدان مع الوصل حتى يونيو 2028، مقابل 4.1 و3.9 ملايين يورو بالترتيب.

ثم يأتي لوان بيريرا بعقد يمتد مع الشارقة حتى يونيو 2027 مقابل 3.7 ملايين يورو، وسفيان رحيمي بعقد يمتد حتى يونيو 2025 مقابل 3.2 ملايين يورو. وبقيمة عقد متساو قدره 3 ملايين يورو، تعاقد الوحدة مع فاكوندو كروسبزكي حتى يونيو 2025، ومع لوكاس بيمنتا حتى يونيو 2028.

وتعاقد الجزيرة مع كل من عبد الله رمضان، وعمر تراوري، بعقدين قيمتهما 2.9 مليون يورو، حتى يونيو 2028 للأول، وحتى يونيو 2027 للثاني.

رصد

ورصد موقع المنصة العالمية لكرة القدم، الصفقات الأغلى في 66 مسابقة دوري وطني حول العالم، وليس من بينها الدوريات الخمسة الكبرى، وأوضح إنه تم وضع التصنيف على أساس نموذج إحصائي قوي، وأشار إلى أنه يتصدر تلك القائمة، صفقتا بنفيكا البرتغالي مع أنطونيو سيلفا مقابل 114 مليون يورو، وجواو نيفيس مقابل 95 مليون يورو، ثم تعاقد سبورتنج لشبونة مع جونزالو إيناسيو مقابل 87 مليون يورو.

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