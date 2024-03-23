العروبة يسعى لإحباط مفاجآت سيتي والرمس مع الظفرة اليوم

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تنطلق في العاشرة من مساء اليوم، مواجهات الجولة 25 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة 4 مباريات، تجمع سيتي صاحب المركز قبل الأخير في مواجهة العروبة المتصدر، ويستقبل الرمس ضيفه الظفرة الرابع، ويلاقي مصفوت على ملعبه فريق الحمرية، ويستضيف الذيد فريق غلف يونايتد.

ويسعى العروبة، المتصدر برصيد 55 نقطة، إلى إحباط أي مفاجآت من فريق سيتي، الساعي للهروب من مناطق القاع، والتقدم نحو منطقة الأمان، إذ يملك سيتي 10 نقاط، ويبدو الفارق بين الفريقين كبيراً، ويتطلع العروبة للاقتراب أكثر من حسم بطاقة الصعود الأولى، والتي بات قريباً منها، حيث لا يفصله عن تحقيق الحلم سوى نقاط معدودة.

وفي رأس الخيمة، يحل الظفرة برصيد 37 نقطة، ضيفاً على الرمس الأخير برصيد 10 نقاط، وحقق الفريقان الفوز خلال المباراة السابقة، إذ تجاوز الظفرة عقبة الفجيرة بهدفين مقابل هدف، وعبر الرمس فريق غلف إف سي بهدف، وهو الفوز الثالث للفريق في الدوري.

ويسعى كل من مصفوت والحمرية إلى الانتصار والظفر بالنقاط، ويخوض مصفوت صاحب الأرض، والذي يملك 20 نقطة في المركز 14، اللقاء بهدف تعويض الهزيمة قبل أسبوع أمام الجزيرة الحمراء، في وقت استعاد فيه الحمرية، الحادي عشر برصيد 26 نقطة، نغمة الانتصارات على حساب مسافي.

وفي مباراة رابعة، يسعى الذيد الثاني عشر في سلم الترتيب برصيد 25 نقطة، وغلف يونايتد الخامس عشر بـ 20 نقطة، إلى تعويض خسارة الجولة الماضية، بعد هزيمة الذيد من العروبة، وغلف يونايتد من دبا الفجيرة.

وتقام غداً 4 مواجهات، إذ يلتقي الفجيرة بضيفه الجزيرة الحمراء، ويستقبل دبا الفجيرة فريق غلف إف سي، ويلعب يونايتد مع التعاون، ومسافي مع العربي.

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