«الأبيض» على أعتاب مرحلة الحسم لتصفيات المونديال بـ «انتصار غير مقنع» على اليمن

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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استعاد منتخبنا الوطني لكرة القدم، ذاكرة الانتصارات، بعد آخر 3 مباريات خاضها في كأس آسيا الأخيرة، لم يتذوق فيها طعم الفوز، وتجاوز «الأبيض» محطة اليمن بنتيجة 2 - 1، في الجولة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ليقترب من التأهل لمرحلة الحسم، والصعود للدور الثالث بتصفيات المونديال، والنهائيات القارية للمرة التاسعة في تاريخه.

وحقق «الأبيض» انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات، ليبتعد بصدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، وبات في حاجة إلى فوز وحيد لضمان التأهل رسمياً للمرحلة المقبلة، وتتجدد مواجهة المنتخب واليمن الثلاثاء المقبل، بالجولة الرابعة في السعودية.

وخرج «الأبيض» بالمهم من مباراته مع اليمن، ولكن وسط حالة من عدم الرضا عن المستوى الفني، واستمرار عدم قدرة الجهاز الفني بقيادة بينتو على الوصول إلى الشكل الأمثل لمنتخبنا وتقديم أداء أفضل، إذ جاء الفوز على اليمن بأداء غير مقنع، رغم فارق المستوى بين المنتخبين، ما يستدعي عملاً أكبر في المرحلة المقبلة. ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخبنا الوطني الاثنين المقبل، إلى السعودية، استعداداً لخوض مباراة الإياب أمام اليمن بالجولة الرابعة للتصفيات.

أسباب

وأبدى البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا، رضاه عن نتيجة الفوز على اليمن، والتي تخدم المنتخب في تعزيز صدارته للمجموعة الثامنة، ولكنه في الوقت نفسه، أكد عدم رضاه عن الأداء، وأنه سيحلل المباراة جيداً، ويبحث عن الأسباب التي أدت إلى الظهور بهذا المستوى، لافتاً إلى أن الأداء تراجع بشكل كبير بعد تسجيل الهدف الأول، وظن اللاعبون أن المباراة في المتناول.

وقال بينتو في تصريحاته عقب اللقاء: بالطبع راضٍ عن النتيجة، ولكني لست راضياً بشكل كامل عن الأداء، بدأنا المباراة بشكل جيد نوعاً ما، خاصة عند تسجل الهدف الأول، إلا أن الأداء تراجع، ربما اعتقد اللاعبون أن المباراة سهلة، وأصبحت في المتناول، ما تسبب في انخفاض المستوى.

وأضاف: كانت هناك أخطاء غير ضرورية في الشوط الثاني، وتحسن الأداء في بعض اللحظات، وسنحت لنا فرص أخرى للتسجيل، ولكننا لم نكن قادرين على استغلالها بالشكل الأمثل.

وعن أسباب الأداء غير المقنع رغم الفوز، قال: سنبحث الأسباب بعد تحليل المباراة التي أدت للظهور بهذا الشكل، ولكن من النظرة الأولى، اعتقد أنه قد يكون نتيجة عدم تدوير الكرة بصورة صحيحة خلال بناء الهجمات، ما سهل من مهمة دفاع المنتخب اليمني، سنحاول العمل على تطوير النواحي الهجومية والدفاعية، رغم ضيق الوقت.

وأكد بينتو، أن الفوز وتحقيق الانتصار الثالث على التوالي في المجموعة، وضع «الأبيض» في موقف جيد على مستوى التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال ونهائيات كأس آسيا، وقال: من حيث النتيجة، نحن في وضعية جيدة للتأهل للمرحلة المقبلة، ولكننا بحاجة إلى التطور بشكل أكبر، إذا نجحنا في الفوز بالمباراة القادمة أمام اليمن سنتأهل، وهذا هو هدفنا، الأهم بالتأكيد الفوز، والنتيجة ستأتي إذا لعبنا بشكل أفضل.

أداء جيد

في المقابل، أكد الجزائري نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن، أن لاعبيه قدموا أداء جيداً، وكانوا نداً لمنتخب الإمارات في المباراة، رغم الظروف الصعبة التي مروا بها، وعدم خوض أي مباريات ودية، مشيراً إلى أن منتخب اليمن كان يستحق نقطة التعادل على أقل تقدير، وأنها كانت النتيجة المنطقية، عطفاً على مجريات اللقاء.

وانتقد ولد علي، القرارات التحكيمية، معتبراً أن ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة، وأحرز منها علي صالح هدف «الأبيض» الأول مشكوك في صحتها، موضحاً: احتجنا إلى نحو 20 دقيقة للدخول إلى أجواء اللقاء، بعدما سيطر الخوف على أداء اللاعبين في البداية، بعدها قدمنا أداء متوازناً، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء، يرى المحللون أنها مشكوك في صحتها.

وأضاف: الخوف من تلقي الأهداف سيطر على اللاعبين في البداية، ولكننا نجحنا في تجاوز ذلك، وقدمنا مستوى جيداً خلال شوطي اللقاء.

وعن حظوظ اليمن في التأهل بعد تجمد رصيد المنتخب عند 3 نقاط، أوضح: هناك مباراة العودة في السعودية، وأعد بأنه سيكون هناك 11 محارباً من أجل الفوز وحصد نقاطها الثلاث.

تحقيق الأهم

واعترف سلطان عادل مهاجم المنتخب الوطني بأن أداء «الأبيض» لم يكن مقنعاً خلال مواجهة اليمن مؤكداً أن المنتخب نجح في تحقيق الأهم وهو الخروج بنقاط المباراة كاملة والابتعاد في صدارة المجموعة. وقال: قدمنا مباراة عادية، الأداء لم يكن مقنعاً، ولكننا استطعنا الخروج بالمهم وهو الفوز.

وأبدى المهاجم الشاب سعادته بتسجيله هدف الفوز لـ«الأبيض»، مؤكداً أنه حاول أن يكون على قدر المسؤولية ويترجم الثقة التي منحها له المدير الفني البرتغالي باولو بينتو، لافتاً إلى أن أداءه في المنتخب الوطني ليس كالنادي (في إشارة لعدم تسجيله أهدافاً مع كلباء هذا الموسم في الدوري).

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