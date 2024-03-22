طاقم تحكيم نسائي يشارك في إدارة منافسات "كأس منصور بن زايد لكرة القدم" للمرة الأولى

المصدر: وام

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شهدت منافسات النسخة الـ11 لكأس منصور بن زايد لكرة القدم، إدارة مباريات الجولة الثالثة، والأخيرة للمجموعة الأولى عن طريق طاقم تحكيم نسائي دولي للمرة الأولى من خلال كل من، خلود الزعابي، وروضة المنصوري.

وحرصت اللجنة المنظمة للبطولة المقامة على ملاعب فندق قصر الإمارات بأبوظبي، والمستمرة حتى 28 مارس الجاري، على تواجد العنصر النسائي في البطولة تزامنا مع الاحتفال بـ"يوم الأم".

وشهدت منافسات البطولة تأهل فريق "المركز الوطني للمناصحة" إلى ربع النهائي، متصدرا للمجموعة الثانية، بعد تعادله 1-1، أمام " مكتب الشؤون الخاصة".

ووصل "المركز الوطني للمناصحة" إلى النقطة السابعة، من فوزين وتعادل، فيما ودع مكتب الشؤون الخاصة البطولة "4 نقاط"، إذ حل ثالثا، بعدما نال قطاع الخدمات المساندة البطاقة الثانية عقب فوزه على "سيتي جولف" 6-0، ليحتل المركز الثاني بـ "6 نقاط، فيما تذيل " سيتي جولف" الترتيب برصيد خال من النقاط.

وتأهلت 7 فرق إلى ربع النهائي، وهم على الترتيب: “مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي”، و"الأرشيف والمكتبة الوطنية" من المجموعة الأولى، و"المركز الوطني للمناصحة" و"قطاع الخدمات المساندة" من المجموعة الثانية، ومن المجموعة الثالثة ضمن فريق "دائرة القضاء" تأهله، إضافة إلى "مكتب الشؤون القانونية"، و"هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية" من المجموعة الرابعة.

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