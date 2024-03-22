حمدان بن مبارك يشهد مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره اليمني

المصدر: وام

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شهد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره اليمني التي أقيمت أمس على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين لهدف.

وشهد اللقاء أيضاً معالي محمد صالح بن بدوه الدرمكي، وعبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبيد سالم الشامسي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد، وعبدالمحسن فهد الدوسري، وإبراهيم حسن النمر، وحمد أحمد المزروعي، ويحيى خلف المطروشي، وفهد إسماعيل الحوسني، وأمل حسن بوشلاخ، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد، وعدد من الشخصيات الرياضية ومسؤولي الأندية.

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