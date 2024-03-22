دورة عجمان تدخل مرحلة الحسم في كرة القدم

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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تنطلق مساء غد السبت منافسات ربع نهائي بطولة كرة القدم ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي والتي تستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان المبارك.

وستقام المباريات على ملعب مركز كواترو الرياضي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، ويلعب دائرة البلدية والتخطيط حامل اللقب مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الساعة العاشرة مساء، ويلتقي القيادة العامة لشرطة عجمان مع جامعة المدينة عجمان الساعة الحادية عشرة مساء، وتستكمل المباريات الأحد بمواجهة هيئة النقل مع الإدارة العامة للدفاع المدني، بينما يواجه دائرة الميناء والجمارك فريق مصرف عجمان.

وكانت منافسات الجولة الثالثة من الدور الأول قد اختتمت الخميس، وشهدت فوز الإدارة العامة للدفاع المدني على مصرف عجمان بنتيجة 3-1 ليقفز رصيده إلى 6 نقاط

ويتأهل إلى الدور ربع النهائي وصيفاً للمجموعة الأولى، ونجح مصرف عجمان في الخروج من عنق الزجاجة رغم خسارته وبلغ ربع النهائي عبر البطاقة الثانية لأفضل مركز ثالث برصيد 3 نقاط، مستغلاً فارق الأهداف بينه وبين جامعة عجمان.

وتمكن فريق دائرة الأراضي والتنظيم العقاري من تحقيق فوز ثمين على القيادة العامة لشرطة عجمان بنتيجة 3-2 ليرفع رصيده إلى 4 نقاط ويضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطاقة الأولى لأفضل مركز ثالث، في حين لم تؤثر الخسارة على شرطة عجمان الذي ضمن التأهل منذ الجولة الماضية كـمتصدر للمجموعة الثانية برصيد 6 نقاط.

وفي المجموعة الثالثة حقق جامعة عجمان الفوز الأول له وجاء على حساب جهاز الرقابة المالية بنتيجة 2-1، ولكنه لم يشفع له ببلوغ الدور ربع النهائي، فيما تجرع الرقابة المالية الخسارة الأولى ليبقى برصيد نقطتين ويودع المسابقة مبكراً.

وتشهد الدورة غداً السبت انطلاق منافسات سباق تحدي الموانع (أو سي آر) الذي يقام على مدار يومين في مركز عجمان الإبداعي بمشاركة 32 فريقاً، حيث يتنافس المشاركون لتخطي حواجز موزعة في أسرع وقت ممكن.

ويتضمن السباق 4 فئات مختلفة هي فئة فردي رجال، وفئة فرق رجال، وفئة فردي نساء، وفئة فرق نساء، وتم تخصيص جوائز قيمة للمركزين الأول والثاني عن كل فئة بالإضافة إلى جوائز فردية للمتميزين.

الألعاب الشعبية

على جانب آخر اختتمت الخميس منافسات الدور الأول لبطولة الألعاب الشعبية حيث جرى التنافس على 5 ألعاب وهي الكرابي والميت والشاع وشد الحبل والخيشة، وسط أجواء تنافسية مثيرة.

وأسفرت مباريات المجموعة الثانية عن فوز فريق الإدارة العامة للدفاع المدني بصدارة المجموعة برصيد 17 نقطة بعد تألقه في جميع الألعاب خصوصاً لعبتي الكرابي وشد الحبل، وجاء فريق الكوماندوز ثانياً برصيد 11 نقطة، فيما تذيل شباب الزهراء ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط.

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