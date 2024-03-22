سلطان عادل مهاجم منتخبنا الوطني.. مهارات عالية ومستقبل واعد

المصدر: وام

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واصل سلطان عادل لاعب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، وفريق اتحاد كلباء تألقه مع المنتخب، في مختلف المنافسات، بعدما سجل هدفه الرابع في المباراة العاشرة له مع الفريق خلال لقاء منتخبنا الوطني مع نظيره اليمني أمس الخميس بالجولة الثالثة، للمجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية.

جاء هدف سلطان "الحاسم" في مرمى منتخب اليمن، ليهدي منتخبنا الوطني الفوز، والعلامة الكاملة في مشوار التأهل نحو مونديال 2026، وكأس آسيا 2027.

كانت باكورة أهداف سلطان عادل أصغر لاعبي المنتخب الوطني / 19 عاما/ والذي نال جائزة أفضل لاعب في مباراة أمس، مع منتخبنا الوطني أمام لبنان في مباراة ودية في أكتوبر من العام الماضي، اذ ساهم في الفوز على لبنان 2-1، بعد تسجيله الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني بالدقيقة 90+4.

وجاء الهدف الثاني في لقاء هونج كونج بكأس آسيا 2023، والذي فاز فيه منتخبنا 3-1، ثم هدف أمام منتخب فلسطين الذي انتهى بالتعادل 1-1 بالبطولة ذاتها ثم هدفه الأخير أمام اليمن.

ويجيد اللاعب التهديف بالرأس والقدمين ويملك مؤهلات كبيرة تجمع بين السرعة والقوة البدنية والطول والمهارة والقدرة على التسديد بعيد المدى، ويعتبره الخبراء مستقبل الهجوم في كرة القدم الإماراتية بما يتوفر لديه من جرأة وإقدام وثقة بالنفس.

وقال اللاعب عقب اللقاء:" سعداء بالفوز، ومواصلة المشوار بالعلامة الكاملة 9 نقاط، هدفنا مواصلة نتائجنا الإيجابية في التصفيات".. وأضاف :" طموحنا كبير، من أجل التأهل للدور المقبل، بعدما قدمنا المطلوب، أمام منتخب اليمن".

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