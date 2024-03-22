إبراهيم المهيري: الزعابي سقط بعد الاحتكاك بخطوة

المصدر: البيان

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جزم إبراهيم المهيري، الخبير التحكيمي في قناة "دبي الرياضية"، بعدم صحة ركلة الجزاء المُحتسبة لمنتخبنا الإماراتي أمام ضيفه اليمني.

وكان المنتخبان الشقيقان قد التقيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وكان أحمد الوجيه، لاعب نسور سبأ، قد قام بعرقلة زايد الزعابي، الظهير الأيمن للأبيض، في منطقة الجزاء في الدقيقة الـ23 من عمر المواجهة.

وقرر مهند قاسم، حكم المباراة، حينها احتساب ركلة جزاءٍ لمصلحة منتخبنا الإماراتي، والتي وضعها علي صالح في الشباك بنجاحٍ.

وانتهت المواجهة، والتي احتضنها "استاد آل نهيان" في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، بانتصارٍ صعبٍ للأبيض على نسور سبأ بنتيجة 2-1.

واستعرض المهيري لقطة عرقلة الوجيه للزعابي، منوها، "لعبة كرة القدم تقوم على الاحتكاك .. فأين الاحتكاك الذي حدث؟ وهل هذه ركلة جزاء؟"

وشدد بهذا الصدد، "هذا التلامس لا يرتقي إلى احتساب ركلة جزاءٍ"، معتبرا بأن قرار الحكم العراقي كان خاطئا ضد المنتخب اليمني.

ولفت الحكم المعتزل، "حدث التلامس، ثم حدثت عملية القفز بالقدمين (من جانب الزعابي)، وقام الحكم باتخاذه قراره .. لو كان ثمة مخالفة، لسقط (الزعابي) في نفس اللحظة، وليس بعد التلامس بخطوة".

وأقرّ المهيري في تحليله لما بين شوطي المباراة بأن "مستوى التحكيم كان ضعيفا للأمانة".

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