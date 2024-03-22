مجلس إدارة نادي الشارقة يؤكد دعمه الكامل للفريق الأول لكرة القدم في الاستحقاقات القادمة

المصدر: وام

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عقد مجلس إدارة شركة نادي الشارقة لكرة القدم اجتماعا برئاسة سعادة خالد عيسى المدفع نائب رئيس المجلس رئيس شركة الشارقة لكرة القدم بحضور الأعضاء .

وأكد المجلس خلال الاجتماع الذي تناول عدة مواضيع مدرجة على جدول أعماله التزامه بتوفير كل الدعم للفريق الأول والأكاديمية وفرق المراحل السنية مشيراً إلى أهمية العمل الدؤوب والتخطيط السليم لضمان تحقيق الأهداف والحفاظ على مكانة النادي قوة رئيسية في خارطة كرة القدم الإماراتية.

ناقش الاجتماع الوضع الحالي للفريق الأول وأبرز الاستحقاقات القادمة التي ينافس فيها وموقف الإصابات وجهود الجهاز الطبي لتأهيل اللاعبين المصابين.

ووجه المجلس بمتابعة حالة اللاعبين الذين يخضعون للعلاج حالياً وتذليل أي معوقات تعترض عمل الجهاز الطبي واستمرار المراجعة والتقييم بصورة دورية لأهمية عمل الجهاز وتأثيره المباشر على توفير الخيارات المناسبة للجهاز الفني.. وشدد على ضرورة التركيز في الاستحقاقات المقبلة خصوصاً كأس السوبر القطري الإماراتي الذي يلاقي فيه “الشارقة ” .. بطل كأس قطر فريق العربي أبريل المقبل إلى جانب بطولة كأس رئيس الدولة التي يحمل الشارقة لقبها في الموسمين الماضيين مؤكداً أهمية تهيئة الأجواء التي تساعد الجهاز الفني والإداري واللاعبين لتقديم أقصى ما لديهم والمنافسة بقوة على البطولتين.

واطلع المجلس على مسودة مشروع لائحة تنظيم عملية انتقالات اللاعبين وتطبيق أعلى معايير الاحترافية والمؤسسية في الانتدابات مع مراعاة المواءمة والتوافق بين اللوائح المحلية والدولية للانتقالات واللائحة المحلية التي تضبط العملية فنياً وإدارياً داخل النادي وتحفظ حقوقه وتنظمه، إضافة إلى تقرير مشرفي المراحل السنية والأكاديمية للوقوف على أبرز الاحتياجات وتلبية المتطلبات اللازمة للاعبي المراحل السنية.

حضر الاجتماع سعادة محمد علي الحمادي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس شركة الشارقة لكرة القدم وعمران الجسمي مشرف الفريق الأول وحسن أحمد الحمادي مشرف فريق الرديف والمراحل السنية وجاسم الدوخي مشرف الأكاديمية وإبراهيم سيف بن غافان مدير الاحتراف والدكتور مشعل عبدالوهاب القواضي رئيس اللجنة الفنية ووحيد عرفات المدير التنفيذي لشركة الشارقة لكرة القدم.

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