«الأبيض» يتخطى اليمن ويعزّز صدارته في التصفيات المشتركة بـ «العلامة الكاملة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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عزز منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، صدارته للمجموعة الثامنة، بعد تغلبه على نظيره اليمني 2-1 أمس، في المباراة التي جرت على استاد آل نهيان، في إطار الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وقطع «الأبيض» خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المرحلة الثالثة من تصفيات المونديال، ونهائيات كأس آسيا، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط وبالعلامة الكاملة محققاً انتصاره الثالث في المجموعة، بينما تجمد رصيد منتخب اليمن عند ثلاث نقاط.

سجل ثنائية «الأبيض» علي صالح من ركلة جزاء (24)، وسلطان عادل (72)، وسجل هدف اليمن عبد الله إدريس بالخطأ في مرماه.

ورغم الفوز إلا أن «الأبيض» لم يقدم الأداء المنتظر، وعابه البطء الشديد في التحضير وظهور مشاكل في بناء الهجمات خاصة في شوط المباراة الأول، في الوقت الذي سمح للمنتخب اليمني بدخول أجواء اللقاء وتهديد مرمى خالد عيسى.

وضغط لاعبو منتخبنا في بداية اللقاء بغية إحراز هدف مبكر، وجاءت أولى المحاولات عن طريق رأسية من سلطان عادل في الدقيقة 6 مرت بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة 18 أخطر فرص «الأبيض» في الشوط الأول، بعدما رد القائم الأيمن رأسية من يحيى الغساني.

وأجرى باولو بينتو مدرب منتخبنا، تبديلاً اضطرارياً بالدفع بزايد سلطان الزعابي بدلاً من أحمد جميل الذي خرج للإصابة في الدقيقة 22، ونجح البديل في الحصول على ركلة جزاء سجل منها علي صالح هدف التقدم للأبيض في الدقيقة 24.

بعد الهدف تراجع أداء منتخبنا بشكل غير مبرر، وبدأ المنتخب اليمني في بناء هجمات شكلت خطورة نسبية على مرمى خالد عيسى.

مع بداية الشوط الثاني، دفع بينتو بالثنائي عبد الله إدريس، ومحمد عباس، مكان خالد العطاس، وماجد راشد، أجرى معه تعديلاً تكتيكياً بإعادة بدر ناصر إلى مركز قلب الدفاع، والدفع بعبد الله إدريس مركز الظهير الأيسر.

ونجح خالد عيسى في إبعاد تسديدة قوية من مهاجم اليمن، عبد الواسع المطريفي الدقيقة 49، وحرم القائم يحيى الغساني من إضافة الهدف الثاني لمنتخبنا في الدقيقة 60.

وتمكن منتخب اليمن من إدراك التعادل في الدقيقة 69 بهدف عكسي من مدافع منتخبنا عبد الله إدريس.

وأعاد سلطان عادل التقدم سريعاً للأبيض برأسية من عرضية البديل طحنون الزعابي سكنت شباك حارس اليمن في الدقيقة 72. وحاول منتخبنا تعزيز تقدمه في الربع ساعة الأخيرة، ولكن محاولاته لم تُكلّل بالنجاح، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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