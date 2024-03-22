10 فرق في بطولة شركاء رابطة المحترفين غداً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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تقام غداً بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، منافسات النسخة الثانية من بطولة شركاء رابطة المحترفين بمشاركة 10 فرق هي فريق «مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة»، وفريق أدنوك، شركة قصر الإمارات ماندارين أورينتال، طيران الإمارات، مجموعة «إم. بي. إم. إي»، شركة ماكدونالدز الإمارات، شركة الرصاصي للعطور، شركة آفاتريد، فنادق ريكسوس، وفريق رابطة المحترفين.

جدير بالذكر أن فريق طيران الإمارات، توج بلقب النسخة الأولى من البطولة بعد فوزه بركلات الترجيح على رابطة المحترفين الإماراتية الذي احتل المركز الثاني، فيما جاء فريق أدنوك في المركز الثالث.

وتأتي البطولة التي تنظمها رابطة المحترفين لشركاء النجاح والداعمين لمسابقاتها، في إطار حرصها على التواصل المستمر خارج إطار العمل مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي إطار مد جسور التواصل معها وبين منتسبي المؤسسات الرائدة عبر الفعاليات المجتمعية الهادفة لتعزيز مفهوم الرياضة أسلوب حياة مستدام.

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