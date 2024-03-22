«الأولمبي» يخسر من نظيره المصري في بطولة غرب آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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خسر منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، أمام المنتخب المصري بهدف وحيد سجله بلال مظهر بالدقيقة 82 من عمر مباراتهما في بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً في مدينة الأحساء السعودية.

ويلعب «الأولمبي» بعد الخسارة على المراكز التصنيفية من الخامس إلى الثامن، بينما تأهلت مصر إلى الدور قبل النهائي.

ويلتقي في التاسعة من مساء غد، بتوقيت الإمارات، منتخبنا الوطني الأولمبي، والمنتخب العراقي، على ملعب استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، ومنتخبا تايلاند مع الأردن، على ملعب استاد نادي الفتح، في مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، كما تقام مباراتا الدور قبل النهائي في الثانية عشرة، منتصف الليل، ويلتقي في الأولى منتخبا أستراليا ومصر باستاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي، وتجمع الثانية بين منتخبي كوريا الجنوبية والسعودية باستاد نادي الفتح.

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