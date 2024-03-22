حامل اللقب يودّع كأس منصور بن زايد لكرة القدم من دور المجموعات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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ودّع فريق مدارس الإمارات الوطنية، حامل لقب بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024»، في النسختين الأخيرتين، البطولة، في كبرى مفاجآت النسخة الحادية عشرة، حيث إنه يضم مجموعة من أفضل اللاعبين. وخرج فريق مدارس الإمارات الوطنية، من دور المجموعات، بالخسارة أمام مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي 1 - 2، وهي أول هزيمة للفريق منذ نسخة 2022، أقيمت المباراة ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات.

ونجح فريق مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي في حجز مقعده في ربع نهائي البطولة، بعدما تصدر المجموعة الأولى، وحصد 5 نقاط، في حين كانت بطاقة التأهل الثانية من نصيب فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي تعادل مع مكتب البعثات الدراسة 2-2، ليخطف الأول بطاقة العبور، مستفيداً من فارق الأهداف المسجلة بعد تساويه في النقاط مع مكتب البعثات الدراسية «3 نقاط لكل منهما»، في حين تذيل بطل آخر نسختين، مدارس الإمارات الوطنية، المجموعة بنقطتين.

وحصد مهدي شطير، لاعب مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي، نجومية المباراة الأولى، وجائزة أفضل لاعب، فيما ذهبت جائزة رجل المباراة الثانية، إلى محمد فاروق، نجم فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية، علما بأن جائزة أفضل لاعب في كل مباراة، تقدم من «أروما دي لاموري» للعطور.

وتقام النسخة الحادية عشرة من البطولة، بمشاركة 16 فريقاً،وحجزت 5 فرق بطاقة التأهل إلى الدور الثاني وهي «دائرة القضاء ومكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي والأرشيف والمكتبة الوطنية، وستقام قرعة دور الـ 8، الأحد ، عقب ختام مرحلة المجموعات، تلعب مباريات ربع النهائي، الاثنين، ونصف النهائي، الأربعاء، على أن يلعب النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث، الخميس المقبل.

إشادة

وأعرب الفرنسي غريغوري دوفيرينس مدرب الوحدة ودبا الفجيرة السابق، والذي يقود فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية في البطولة، عن سعادته بعد قيادة الفريق إلى ربع النهائي، عقب منافسة قوية وأشاد غريغوري بتطور مستوى البطولة، والنقلة التي شهدتها نسخة 2024، وأثنى كذلك على الأجواء المصاحبة. وأضاف: فريقنا يضم لاعبين من ذوي الخبرة، مثل مهند العنزي، المدافع السابق لمنتخب الإمارات والعين، وسنستعد بأفضل صورة للدور المقبل.

نخبة

يدير مباريات البطولة حكام دوليون، ومن النخبة، بالتعاون مع اتحاد الكرة ، إذ شهدت المواجهات السابقة وجود أسماء تحكيمية لامعة، مثل المونديالي حسن المهري، وعادل النقبي وحمد علي يوسف، إضافة إلى سلطان عبد الرزاق وأحمد عيسى درويش وسلطان محمد صالح.

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