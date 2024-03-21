العلامة الكاملة للبلدية في دورة عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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تغلب فريق دائرة البلدية والتخطيط، حامل اللقب، على غرفة عجمان برباعية نظيفة، في ختام منافسات الدور الأول من بطولة كرة القدم، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، في نسختها الرابعة، محققاً العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ومنفرداً بصدارة المجموعة الأولى، ليؤكد عزمه الحفاظ على لقب البطولة للمرة الرابعة.

وبالمقابل، تبخرت أحلام غرفة عجمان في التأهل عبر بطاقة أفضل الثوالث، بعدما فشل للمباراة الثالثة على التوالي في تحقيق أي نتيجة إيجابية، ليبقي في مؤخرة الترتيب، بدون رصيد من النقاط، وفاز لاعب البلدية سوي سيدرك بجائزة نجم المباراة، رافعاً رصيده من الأهداف إلى 5 أهداف، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين.

وفي مباراة ثانية ضمِن فريق دائرة الميناء والجمارك تأهله للدور ربع النهائي، بفوزه العريض على دائرة التنمية الاقتصادية بسباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت لحساب المجموعة الثانية، وبهذا الفوز رفع الميناء والجمارك رصيده إلى 6 نقاط، في حين بقي التنمية الاقتصادية برصيد نقطة واحدة، ليخرج رسمياً من حسابات التأهل.

وخطف سالم عبد الكريم من الميناء والجمارك، الأضواء، بتألقه الكبير في المباراة، وتسجيله 5 أهداف، حسمت فوزه بجائزة نجومية المباراة، وكفلت له صدارة ترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

وانتهت المباراة الثالثة بفوز هيئة النقل على جامعة المدينة عجمان بهدفين مقابل هدف، ليضمن تأهله للدور ربع النهائي، من بوابة صدارة المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد الجامعة عند 4 نقاط، وحصل سامويل ملام من النقل على جائزة نجم المباراة.

الكرة الطائرة

وفي منافسات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية، فاز الإدارة العامة للدفاع المدني-عجمان، على فريق الصقور 2-0، ليضمن صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، وبقي الصقور ثالثاً برصيد نقطة واحدة.

وانتصر بنفس النتيجة جامعة عجمان على فريق «إيه يو إس»، في مباراة لحساب المجموعة الثالثة، ليرتفع جامعة عجمان برصيده إلى 3 نقاط في المركز الثاني، ويبقى الخاسر في مؤخرة الترتيب، بدون رصيد من النقاط.

وحسم أونلى فريش مواجهته مع «إلكتريك وي» بتغلبه عليه 2-0، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، في حين بقي «إلكتريك وي» في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

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