المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تأهل فريقا «الزعيم» وإسناد إلى نهائي بطولة خالد بن طناف المنهالي الرمضانية لكرة القدم التي تقام في نسختها الخامسة بملاعب نادي بني ياس بالشامخة بأبوظبي، بمشاركة 16 فريقاً، وتحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة ومشاركة نخبة من نجوم كرة القدم السابقين.

وكرر فريق «الزعيم» بقيادة نجم نادي الظفرة السابق، علي إبراهيم، تفوقه وصعوده للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد الرياضي في نصف النهائي 5 ـ 5 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتواجد «الزعيم» في النهائي للعام الثالث على التوالي.

وفاز فريق إسناد في الدور ذاته على فريق الشهامة بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة قوية نجح خلالها فريق إسناد في خطف الفوز.

ويقام النهائي بين الفريقين غداً على ملاعب نادي بني ياس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز