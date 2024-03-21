عبدالله المري يكرم الرعيل الأول من المعلقين الرياضيين

المصدر: دبي - البيان

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كرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، عدداً من الزملاء الإعلاميين المعلقين الكبار من أصحاب التجربة والخبرة ممن أثروا الساحة الرياضية بعطائهم خلال العقود الماضية عبر شاشات القنوات التلفزيونية وأثير الإذاعات الوطنية.

وقام معالي الفريق عبدالله خليفة المري بمنحهم الشهادات وميدالية السعادة من قبل القيادة العامة لشرطة دبي تقديراً لجهودهم البارزة والمتميزة في توعية وتثقيف المجتمع الرياضي والتوعية بأهمية الرياضة كأسلوب حياة وزرع الروح الرياضية لدى الجميع ونبذ التعصب.

جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الخاص الذي استضافه نادي ضباط شرطة دبي، بحضور سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ومساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من كبار الضباط.

وشمل التكريم الزملاء محمد صفر، علي حميد، محمد الجوكر، عبدالمحسن الدوسري، أحمد عبدالله الشيخ، يعقوب السعدي، عدنان حمد الحمادي، علي سعيد الكعبي، عبدالرحمن حوكل.

وأعرب معالي الفريق المري خلال الحفل عن عميق شكره وتقديره الكبير للبصمات والجهود المثمرة والملموسة التي تركها الرعيل الأول ممن وقفوا خلف الميكروفون وتصدوا لمهمة التعليق الصعبة بكل اقتدار وقدموا أنموذجاً رائعاً في البذل والعطاء وتركوا ذكريات طيبة في الأحداث والفعاليات المهمة التي قاموا بوصفها في الإمارات وخارجها.

وأعرب المكرمون عن بالغ امتنانهم وشكرهم العميق للقيادة العامة لشرطة دبي على اللفتة الطيبة مثمنين دور معالي الفريق عبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي الذي حرص على تكريم الزملاء المعلقين فكانت لمسة وفاء من القائد الرياضي لتسجل هدفاً جديداً للمؤسسة الأمنية الرائدة التي تقدم مبادراتها الاجتماعية الإنسانية لإسعاد المجتمع والناس.

وأكد المكرمون أن شرطة دبي تعد أنموذجاً للمؤسسات الأمنية التي تشارك المجتمع المدني بل تسعده في صورة حضارية مشرفة ظهرت في العديد من الصور ومنها حفل تكريم الرعيل الأول من المعلقين، والذي وجد صدى طيباً وترك أثراً إيجابياً لدى الزملاء المكرمين.

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