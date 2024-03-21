«الأبيض» يلتقي اليمن الليلة بطموح مواصلة الصدارة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يلتقي في العاشرة من مساء اليوم، المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع نظيره اليمني على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويتطلع «الأبيض» إلى مواصلة مشواره الناجح في التصفيات وتحقيق انتصاره الثالث والوصول للنقطة التاسعة للاقتراب بشكل كبير من حسم التأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم عن قارة آسيا، إلى جانب حسم التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027، إذ إن الفوز يقطع بالمنتخب خطوة كبيرة إلى المرحلة الأهم من أجل تحقيق حلم التأهل إلى المونديال والغائب منذ عام 1990، وللمشاركة السابعة في النهائيات القارية لبطولة كأس آسيا.

ويتصدر المنتخب الوطني المجموعة بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى على نيبال 4 - 0 والبحرين 2 - 0، فيما يحتل المنتخب اليمني المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع البحرين.

تحفيز

من جهته، حرص معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم على تحفيز لاعبي المنتخب الوطني، حيث التقى معاليه أعضاء الجهازين الفني والإداري ولاعبي المنتخب قبل المران الأساسي على ملعب جامعة نيويورك استعداداً لمواجهة اليمن.

وهنأ معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أعضاء المنتخب بمناسبة شهر رمضان المبارك، مجدداً ثقته فيهم وفي قدراتهم على تحقيق النتائج المرجوة خلال مشوار التصفيات الحالية، وكذلك البطولات المقبلة. وأكد معالي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم أن المنتخب يضم في صفوفه عناصر شابة وموهوبة أثبتت قدراتها خلال المسابقات المحلية، إلى جانب بقية العناصر من أصحاب الخبرة الذين يلعبون دوراً بارزاً في صفوف الأبيض من الناحيتين الفنية والنفسية، مشيداً كذلك بلاعبي نادي العين الذين قدموا مستوى مميزاً مع بقية زملائهم في مباراتي الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا أمام نادي النصر السعودي، أهلهم إلى نصف النهائي، متمنياً لهم التوفيق في الدور المقبل.

وأعرب لاعبو منتخبنا الوطني عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تركت الأثر الكبير في نفوسهم، خاصة وأن كلمات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم دائماً ما تكون محفزة لهم على تقديم أفضل أداء.

معسكر

تعد مباراة اليوم الظهور الأول لـ«الأبيض» منذ كأس آسيا 2023 في قطر التي ودعها المنتخب من دور الـ 16 بالخسارة أمام طاجيكستان، إذ يسعى المنتخب الوطني إلى الظهور بشكل أفضل عما كان عليه الحال في البطولة القارية التي لم تتحقق معها الطموحات، ومحاولة مصالحة جماهير «الأبيض» الحزينة بسبب الأداء والنتائج الأخيرة، حيث يتحول التركيز الآن على المشوار الأهم بحلم التأهل المونديال.

واستعد المنتخب الوطني للمواجهة بمعسكر داخلي في العاصمة أبوظبي، خاض خلاله المنتخب تدريبات يومية على ملاعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باولو بينتو على التركيز على النواحي الفنية والخططية نظراً لضيق الوقت، حيث امتد المعسكر لمدة 5 أيام.

ويدرك بينتو أن الفوز على اليمن اليوم يمنح المنتخب دفعة كبيرة ويعيد جزءاً كبيراً من الثقة خاصة قبل المواجهة الثانية المنتظرة مع اليمن يوم 26 مارس الجاري في لقاء الإياب المقرر في السعودية، حيث الفوز في المباراتين يضمن التأهل رسمياً.

خطة هجومية

ويتوقع أن يعتمد بينتو على خطة هجومية وضغط منذ بداية اللقاء على المنتخب اليمني بغية إحراز هدف مبكر يريح الأعصاب، وسيكون الاعتماد على أغلبية من نفس الأسماء التي خاضت مع المنتخب مباريات كأس آسيا وإمكانية منح بعض العناصر الجديدة المنضمة للمنتخب لأول مرة فرصة المشاركة سواء في مباراة اليوم أو المباراة القادمة في الإياب، ولكن النسبة الأكبر ستتركز على الشق الهجومي الذي يسعى بينتو إلى الوصول لأفضل شكل وعناصر قادرة على أن تمثل الخط الهجومي للمنتخب في المرحلة المقبلة، لاسيما سلطان عادل الذي أصبح المهاجم الذي يعتمد عليه المدرب البرتغالي في ظل استبعاد الهداف التاريخي علي مبخوت.

مواجهات

ولن تكون مواجهة اليوم الأولى لـ«الأبيض» أمام نظيره اليمني في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم عن القارة الآسيوية، إذ إنها المواجهة الرسمية الخامسة التي ستجمع بين المنتخبين، إذ سبق أن التقى «الأبيض» بالمنتخب اليمني 4 مرات في تصفيات آسيا لكأس العالم. في المقابل يخوض منتخب اليمن المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في التأهل عن المجموعة، حيث يقود المنتخب المدرب الجزائري نور الدين ولد علي، وخاض منتخب اليمن معسكراً في السعودية قبل أن يؤدي حصتين تدريبيتين في أبوظبي.

تحكيم عراقي

ويدير المباراة طاقم تحكيم من العراق بقيادة مهند قاسم «ساحة» واثق مدلل «مساعداً أول» أحمد صباح «مساعداً ثانياً» يوسف سعيد «حكماً رابعاً» وعبدالرحمن الزيد من المملكة العربية السعودية مقيماً للحكام والياباني أوتاني كيني مراقباً للمباراة.

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