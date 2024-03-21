برازيلي وأرجنتيني يتقاسمان صدارة هدافي «الهواة»  

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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على الرغم من أن فريقيهما لا يدخلان ضمن دائرة الأندية المرشحة للصعود لدوري أدنوك للمحترفين، إلا أن ثنائي دوري الدرجة الأولى «الهواة»، البرازيلي الكساندر ميدريوس لاعب التعاون والأرجنتيني لويس مارسيلو نجم هجوم يونايتد اف سي، يتربعان على صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى بمجموع 32 هدفاً مناصفة بينهما إذ سجل كل لاعب 16 هدفاً، وخاض ميدروس 21 مباراة بواقع 1584 دقيقة في الدوري مقابل 21 مباراة أيضاً لمارسيلو بواقع 1570 دقيقة، ولا تزال شهية اللاعبين مفتوحة على إحراز مزيد من الأهداف في قادم المباريات حتى يحظى أحدهما بجائزة هداف دوري الهواة مع نهاية المسابقة إذا استمرت الأمور على ما هو عليه، ويبدو أن لقب الهداف سيكون على سطح صفيح ساخن هذا الموسم في ظل الفارق الضئيل بين اللاعبين، إذ يملك الإنجليزي بينك افوبي محترف الظفرة 13 هدفاً، يليه الثنائي المالي الحساني تامبورا لاعب العروبة، والفونسو جاسما نجم دبا الفجيرة بـ 12 هدفاً، ثم محمد المربوعي لاعب دبا الفجيرة أيضاً بعشرة أهداف، ثم يأتي 4 لاعبين برصيد 9 أهداف وهم: فاندر فييرا لاعب العربي، ولامار اونيل لاعب الذيد، بابي بكاري لاعب يونايتد، جيلمار سيلفا مهاجم دبا الحصن.

وخلت قائمة الهدافين من الأسماء المعروفة على غرار البرازيلي ديغو فارياس اللاعب الذي تربع على عرش هدافي الهواة لأكثر من 4 مواسم متتالية، حيث أبعدته الإصابة عن فريق الظفرة هذا العام، كما أن القائمة شهدت غياباً تاماً للاعبين المواطنين، حيث يحتل الأجانب المراكز العشرة الأولى، ويظهر اسم اللاعب المواطن محمد علي صنقور لاعب الجزيرة الحمراء برصيد 6 أهداف في المركز 17.

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