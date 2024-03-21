دوري المحترفين يدخل محطة «انتظار الهدايا» و«نهائيات الكؤوس»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

يدخل دوري أدنوك للمحترفين مراحله العشر الأخيرة انطلاقاً من الجولة 17 المقررة أيام 28 و29 و30 مارس الجاري، وسط صراع شرس على الدرع بين الثلاثي الوصل والعين وشباب الأهلي، أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل في جدول الترتيب برصيد 42 و34 و33 نقطة بالترتيب، ويقف مترقبون الوحدة 30 نقطة بالمركز الرابع، والشارقة 27 نقطة بالمركز الخامس، ولذا ستكون مواجهات ثلاثي القمة القادمة لا تقبل فقدان أي نقطة، وستلعب كأنها نهائيات كؤوس، ولا بديل فيها عن الفوز، والكل ينتظر الحصول على الهدايا بتعثر المنافسين سواء بالتعادل أو الخسارة.

وحددت الرابطة حتى الآن، مباريات الجولتين 17 و18، وينتظر أن تعلن خلال الأيام المقبلة، مواعيد عدد آخر من الجولات المتبقية، على أن يحدد موعد آخر جولتين في وقت لاحق بغرض إقامة المباريات بين المتنافسين سواء على القمة أو للهروب من الهبوط في توقيتات واحدة، إلى جانب تحديد موعد مباريات الجولة 13 التي تم تأجيلها مرتين بسبب ظروف الطقس، وتتضمن مواجهات حتا وضيفه شباب الأهلي، والإمارات مع البطائح وعجمان مع بني ياس.

مواجهات الثلاثي

تنتظر الوصل 10 جولات مصيرية نحو تحقيق الدرع الغائب منذ موسم 2006 - 2007، وسيلتقي فيها على أرضه في استاد زعبيل، مع خورفكان، حتا، الجزيرة، الوحدة وشباب الأهلي، وخارج أرضه مع عجمان، العين، البطائح، اتحاد كلباء والنصر، وفي المقابل، لا يزال أمام العين 11 مباراة، ومنها استضافته للجزيرة يوم 11 أبريل المقبل، ضمن الجولة 13 للدوري، أما في الجولات العشر الأخيرة، فسيلتقي مع ضيوفه الشارقة، النصر، الوصل، شباب الأهلي، اتحاد كلباء والبطائح، ويحل ضيفاً على الإمارات، خورفكان، الوحدة والجزيرة، ولا يزال أمام شباب الأهلي، 11 مباراة منها لقاؤه ومضيفه حتا المؤجل من الجولة 13، فيما يستضيف كلاً من الجزيرة، اتحاد كلباء، الشارقة، بني ياس وحتا، ويحل ضيفاً على الوحدة، النصر، العين، الإمارات والوصل.

ووفقاً لحسابات الأرض والجمهور، يمتلك العين فرصة تعويض خسارته أمام الوصل في الجولة السابعة 1 - 3، عندما يستضيف «الإمبراطور» في الجولة 20، وكذلك تكرار فوزه على مستضيفه شباب الأهلي في لقائهما بالجولة الثامنة الذي انتهى لمصلحة «الزعيم» 3 - 0، عندما يلتقي الفريقان مجدداً في الجولة 21 على ملعب إستاد هزاع بن زايد، يستضيف شباب الأهلي في الجولة 25 قبل الأخيرة، وستكون رؤية الصراع على درع الدوري أكثر وضوحاً حينها، ويتوقع أن يلعب جمهور الفريقين دوراً مهماً في تلك المباراة بعدما خسر «فرسان دبي» على أرضهم 1 - 2 في الجولة 12، وبالنظر إلى جدول المباريات المتبقية، سيكون شباب الأهلي الوحيد الذي يخرج للقاء منافسيه خارج الديار، ما يزيد من عبء الفريق في الدفاع عن الدرع الذي توج به الموسم الماضي.

مفاجآت أخيرة

توقع المدرب الوطني محمد القامة، أن تشهد الجولات العشر الأخيرة، العديد من المفاجآت سواء على صعيد القمة أو المراكز الأخيرة، في ظل الصراع المشتعل حالياً أعلى وأسفل جدول الترتيب، ولم يستبعد إمكانية دخول أندية أخرى في التنافس على القمة، ورشح الوحدة للعب هذا الدور في المرحلة المقبلة، مع تحسن نتائج «العنابي»، مقابل تراجع أداء المتنافسين الوصل وشباب الأهلي، وضغط المباريات الذي يواجه العين بالتنافس على كافة البطولات المحلية، إلى جانب تأهله إلى الدور قبل النهائي من دوري أبطال آسيا.

وقال القامة: «الكرة الآن أصبحت في ملعب ثلاثي القمة الوصل والعين وشباب الأهلي، ومن يريد منهم درع الدوري، عليه التمسك بكل نقطة، وعدم الخسارة أمام أندية النصف الأعلى من الدوري، وخاصة المنافسين على اللقب، مع تجنب مفاجآت أندية الوسط التي تلعب مبارياتها دون ضغوط، والأندية المتنافسة على الهروب من الهبوط، والتي ستخوض مبارياتها المتبقية بروح قتالية عالية، لأن الوضع لم يعد يحتمل فقدان المزيد من النقاط، وأتوقع أن تكون الجولات الأخيرة من عمر المسابقة، أكثر إثارة ومتعة، خاصة وأنها ستنطلق بعد فترة توقف قرابة الأسبوعين بسبب أيام (الفيفا)، ولا نعرف حتى الآن مدى التأثير الإيجابي أو السلبي على الأندية جراء هذا التوقف».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز