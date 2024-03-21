ضياء سبع يقدم أوراق اعتماده مع «الصقور» في 169 دقيقة

المصدر: رأس الخيمة- أحمد عيسى

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قدم ضياء سبع «31 عاماً» نجم فريق الإمارات، الذي انضم إلى كشوفات «الصقور» عن طريق الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي من مكابي حيفا في الميركاتو الشتوي الأخير، أوراق اعتماده، وأكد أنه صفقة ناجحة ورابحة خلال 169 دقيقة شارك بها في الجولات الثلاث السابقة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين، مبدداً مخاوف عدم نجاحه على خلفية مغادرته النصر الذي لعب معه موسمين في 2020-2021، و 2021-2022، لكنه فاق التوقعات وحقق نجاحاً لافتاً حتى الآن.

وخلال 3 مباريات، خسر «الصقور» مباراتين أمام عجمان والوصل شارك فيهما ضياء سبع بديلاً في الشوط الثاني لعدم اكتمال الجاهزية البدنية، ورغم الخسارة لكنه قدم مستوى جيداً في المباراتين، ما جعل المدرب والتر زينغا الدفع به أساسياً في المباراة الأخيرة أمام خورفكان والتي حقق فيها الصقور الفوز 2 - 1، وكان ضياء سبع أكثر اللاعبين تألقاً ومنح الصقور النقاط الثلاث بإحرازه هدف الفوز الثاني الذي أنهى به سلسلة 10 هزائم متتالية تعرض لها الفريق في البطولة، ومنحه أغلى نقاط أعادت إليه الأمل من جديد في إمكانية البقاء والنجاة من شبح الهبوط.

لغة الأرقام

وتؤكد لغة الأرقام، نجاح ضياء سبع وتأثيره الكبير في دقائق اللعب التي شارك فيها، حيث لعب خلالها 78 تمريرة، منها 5 تمريرات طويلة بدقة وصلت إلى 80 %، كما لعب 8 تمريرات مؤثرة في منطقة الخصم، متفوقاً على بعض اللاعبين الذين يشاركون منذ بداية الموسم. وأكثر ما تميز به نجم «الصقور»، 5 تسديدات قوية منها 3 تسديدات بين الخشبات الثلاث، عكست رغبته في إحراز الأهداف وقيادة الفريق لتحقيق الانتصارات، إضافة أيضاً إلى نجاحه في المراوغات التي فك بها شفرة دفاع المنافسين في الكثير من المرات، وبجانب فعاليته الهجومية اجتهد ضياء سبع في الجانب الدفاعي وشارك في الضغط على لاعبي المنافس ودخل في 8 التحامات ناجحة، وأكمل تألقه بإحراز هدف وحيد رافعاً أهداف الصقور إلى 16 هدفاً في 15 مباراة.

ونسبة لتألقه، حصل ضياء سبع على إشادة الجماهير، وسط تفاؤل كبير من الجهاز الفني وإدارة النادي بأن يواصل مشوار تألقه في المباريات المقبلة وأن ينجح في وضع بصمته مع زملائه اللاعبين لتحقيق العديد من الانتصارات التي تؤمن للصقور التواجد بدوري الأضواء والشهرة.

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