40 فريقاً عالمياً في «كأس مينا» بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشف مجلس دبي الرياضي عن مشاركة 700 لاعب من 40 فريقاً عالمياً، في النسخة الثالثة لبطولة «كأس مينا» لكرة القدم للناشئين، التي تنظمها شركة سي بي إف بيرفورمانس، بدعم من المجلس، وتقام منافساتها على ملاعب جبل علي للغولف والرماية، من 4 إلى 6 أبريل المقبل.

وتضم قائمة المشاركين فرق من مختلف قارات العالم، تتقدمها 4 أندية إنجليزية، هي نيوكاسل ونورويتش سيتي وساوثهامبتون وميدلزبره، إضافة إلى أطلس المكسيكي، وشيكاغو فاير وسنترال برولكلين ونيويورك ريد بولز الأمريكيين، وملبورن الأسترالي، ومومباي سيتي الهندي، وأكاديميات أندية برشلونة ومانشستر سيتي ولاليغا بدبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله عادل البناي مدير قسم أكاديميات كرة القدم بمجلس دبي الرياضي، وكريس براون مؤسس كأس مينا، ولوك بلامب من نادي ومنتجع جبل علي للغولف والرماية.

أكد البناي أن بطولة كأس مينا لكرة القدم للناشئين، تعد واحدة من البطولات المهمة التي يدعمها مجلس دبي الرياضي، في إطار خطته التطويرية للرياضة، من خلال اكتشاف المواهب وصقلها، مثنياً على دور القطاع الخاص في دعم جهود المجلس، وقال: «يسر مجلس دبي الرياضي أن يقدم الدعم الكامل لهذا الحدث الكبير، والتعاون مع شركة سي بي إف بيرفورمانس، من خلال هذه البطولة، التي تعد نموذجاً للعلاقة الناجحة التي نسعى إلى تعزيزها مع القطاع الخاص، بهدف نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني، واستقطاب المواهب الرياضية وتطويرها، بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية».

وأضاف: «تجمع هذه البطولة أكثر من 700 لاعب، بالإضافة إلى مدربين وإداريين يحضرون إلى دبي من مختلف دول وقارات العالم، ما يسهم في دعم السياحة الرياضية، كما أن هؤلاء اللاعبين يمثلون 40 فريقاً من 5 مجموعات سنية، من 12 إلى 16 سنة من 5 قارات مختلفة، من بينهم 11 فريقاً من أوروبا وأفريقيا والهند والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية، يتنافسون أمام 29 فريقاً من الأكاديميات الخاصة في الدولة، لذلك، فإنها تمنح فرصة كبيرة للاعبين الناشئين لخوض منافسات حقيقية مع فرق متنوعة من مختلف المدارس الكروية، والاحتكاك مع مواهب مهارية جديدة، ما يسهم في رفع مستوى اللعب لديهم، ونؤكد حرص مجلس دبي الرياضي على تقديم الدعم، وتوفير كل سبل النجاح لهذا الحدث».

دعم متواصل

وقال كريس براون: «نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل للبطولة، ما ساهم في استمرار نجاحها، ويسعدنا أن نبني على النجاح الذي حققناه في العامين الماضيين، من خلال توسعة البطولة، لتستقطب 40 فريقاً من أمريكا الشمالية والوسطى وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا، وبالطبع من منطقة الشرق الأوسط، حيث ستكون هناك فرق من الهند ودول الخليج وإثيوبيا ومالي ونيويورك، وستتنافس هذه الفرق مع أفضل أكاديميات كرة القدم الخاصة في دولة الإمارات، التي تأهلت من البطولة في النسخة الماضية، ومن أبرزها فريق فرسان هيسبانيا ومدارس مانشستر سيتي لكرة القدم، وأكاديمية برشلونة، ولاليغا وجو برو سبورتس».

مسؤولية مضاعفة

وأضاف كريس: «مع استمرار تطور كرة القدم للشباب في دولة لإمارات، وتحسن جودتها، نشعر أن مسؤوليتنا أصبحت أكبر، لنقدم المساعدة في إبراز هذا التطور، ونحن متحمسون للغاية لنعلن عن الخطوة الأولى للبدء في توسعة كأس مينا العالمية، من خلال الإعلان عن كأس نورويتش سيتي مينا، التي سنقيمها في المملكة المتحدة، خلال شهر أكتوبر المقبل، على ملعب تدريب فريق لوتس الأول المذهل».

وقال الأسطورة السابق لمانشستر يونايتد وإنجلترا، تيدي شيرينغهام، وسفير كأس مينا: «يسعدني أن أعود للعام الثالث لدعم كأس مينا، تلك البطولة التي تشهد نمواً كبيراً من حيث العدد والجودة في كل عام، وبالنسبة لي، أستمتع بالوجود مع عائلتي لمشاهدة المباريات يومياً، ورؤية الإثارة على وجوه اللاعبين الشباب المشاركين في المنافسات القوية، مشاركتهم في هذه البطولة ستساعدهم بالتأكيد على إعدادهم لمهنة محتملة في كرة القدم الاحترافية».

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