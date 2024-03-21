75 هدفاً في 16 مباراة بكأس منصور بن زايد لكرة القدم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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اختتمت، مساء أول من أمس، مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، التي تقام في نسختها الحادية عشرة، بملاعب فندق قصر الإمارات، بمشاركة 16 فريقاً، وتستمر حتى 28 مارس الجاري.

وتشهد البطولة غزارة تهديفية واضحة، إذ ارتفع عدد الأهداف المسجلة في البطولة، بعد مرور جولتين، إلى 75 هدفاً في 16 مباراة، بمعدل 4.6 أهداف في كل مواجهة، وتعد المجموعة الرابعة الأكثر غزارة على مستوى التسجيل بـ «27 هدفاً»، والمجموعة الأولى الأقل في الجانب التهديفي بـ «8». وحافظ فريقان فقط على نظافة شباكهما في أول جولتين، هما مكتب الشؤون القانونية، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

ويتشارك ثنائي مكتب الشؤون القانونية، عبد الرحمن جمال وضياء محمد، في صدارة هدافي البطولة، بـ 5 أهداف لكل منهما، ويأتي خلفهما ياسر الزهلي، مهاجم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية «4 أهداف».

وكان فريقا مكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حجزا مقعديهما في ربع نهائي كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2024، بعد وصولهما إلى النقطة السادسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، عقب تفوقهما على فندق قصر الإمارات ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.

وحسم الفريقان تأهلهما بعد مرور جولتين، وتعد المجموعة الرابعة الوحيدة التي تم حسم التأهل فيها من أول جولتين، على أن يلتقي مكتب الشؤون القانونية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الأحد المقبل، في مباراة تحديد صاحب المركز الأول، فيما يواجه فندق قصر الإمارات فريق مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ذات اليوم لتحسين المراكز، كونهما بلا نقاط.

تنافس

من جهته، أوضح خالد السويدي عضو اللجنة المنظمة للبطولة، أن اللجنة عمدت إلى إقامة قرعة في دور الـ 8 من البطولة، من أجل زيادة مستوى المنافسة بين جميع الفرق، مشيراً إلى أن القرعة ستضع أصحاب المراكز الأولى في مواجهات مع الحاصلين على المركز الثاني، على ألا يلتقي في ربع النهائي فريقان تأهلا من مجموعة واحدة، وهو ما يضمن تقديم أفضل المستويات إلى آخر جولة.

وأشاد عضو اللجنة المنظمة بارتفاع المستوى الفني في النسخة الحادية عشرة.

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