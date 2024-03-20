اكتمال عقد فرق ربع نهائي مهرجان كلباء الرياضي غداً

المصدر: كلباء – محمد فضل

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يكتمل غداً، الخميس، عدد فرق دور الثمانية ضمن مهرجان كلباء الرمضاني، الذي يواصل فعالياته بكورنيش مدينة كلباء، لليوم الخامس على التوالي، وشهدت مباريات كرة القدم فوز فريق o12 على فريق العميد بنتيجة كبيرة، بلغت 13 مقابل 4، وبهذه النتيجة ضمن الفريق الفائز تأهله لدور الثمانية، مع حصول مهاجمه هلال برمان على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وفي اللقاء الثاني، لحق فريق دائرة الثقافة بركب المتأهلين لربع النهائي، إثر الفوز على فريق المخضرمين 7 - 3، ونال اللاعب علي جمعة جائزة أفضل لاعب، مقدمة من بلدية كلباء، وفي مباراة ثالثة، تمسك فريق شباب النيل بحلم الصعود للدور القادم، بعد اعتماد فوزه على فريق بن خديم بنتيجة 3-0 بالانسحاب.

وضمن منافسات الكرة الطائرة، وفي المباراة الأولى، فاز فريق بحر الفجيرة على فريق بارون A بنتيجة 2 - 1، وشهدت المباراة الثانية فوز فريق البحر على فريق بارون B بنتيجة شوطين دون رد.

واستمرت الفعاليات الثقافية والمجتمعية على مسرح المهرجان، حيث شهدت برامج متنوعة، وتم تنظيم محاضرة صحية، قدمها مدرب اللياقة البدنية عبد الله بدر العوضي، بعنوان «استراتيجية الرياضة في رمضان»، كما قدمت بلدية كلباء مسابقات وجوائز للجمهور والأطفال، وجدت التفاعل والإشادة من الجميع.

من جهته، أشاد عبد الله أحمد الأميري نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، بالرعاة وشركاء النجاح، وذلك من خلال وجودهم، إلى جانب إثرائهم للفعاليات، وتقديم الجوائز للجمهور، وأكد أن النادي يرحب بجميع المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات للمشاركة في المهرجان في نسخته الثانية المقبلة.

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