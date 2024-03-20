باولو بينتو: تنتظرنا مباراة صعبة أمام اليمن في التصفيات المشتركة

المصدر: وام

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أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات، أنه يتوقع أن تكون مباراة فريقنا صعبة أمام المنتخب اليمني غدا الخميس بالجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة، والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وقال المدرب، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة : ينتظرنا تحد كبير أمام منتخب اليمن، نطمح في تقديم مباراة مختلفة، والحصول على النقاط الثلاث، وهو ما يرغبه الفريق المنافس أيضا، الذي يخوض التحدي مع مدربه الجديد.

وأوضح بينتو أنه قام بدراسة وتحليل المنتخب اليمني جيدا، وهو فريق مميز، يقدم مستويات جيدة، ويلعب بطريقه 4-3-2-1، خاصة وأن لديهم شراسة في استخلاص الكرة، ومهاجمين من طراز عال.

وعن تأثير تأهل العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قال باولو بينتو : أمر جيد أن يصل فريق محلي إلى هذه المكانة ، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن يقابله إنجازا مع المنتخب الوطني، العمل الذي أقوم به مع الفريق الآن هو تطوير اللاعبين الشباب من جميع النواحي.

من جانبه قال بدر ناصر لاعب المنتخب الوطني : نتطلع دائما لتحقيق الأفضل، خضنا المعسكر الأخير بأفضل صورة، وجاهزون للوصول إلى النقطة التاسعة.

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