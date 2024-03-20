مدير المنتخب اليمني: 13 محترفاً و34 يوماً من الاستعدادات للقاء منتخب الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أجرى لاعبو المنتخب اليمني أول تدريب لهم أمس على ملعب الكريكت في أبوظبي بعد وصول البعثة إلى الدولة قادمة من مدينة الخبر السعودية تأهباً لمواجهة منتخبنا الوطني غداً في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة إلى نهائيات كأسي العالم 2026، وآسيا 2027.

وشهدت الحصة التدريبية مشاركة 26 لاعباً من بينهم 13 محترفاً في دوريات خليجية عدة تمت دعوتهم للانضمام إلى التحضيرات الحالية استعداداً للمشاركة مع المنتخب اليمني في مباراتيه أمام منتخبنا الوطني يومي 21 و26 مارس الحالي.

وأكد عبدالسلام الغرباني، مدير منتخب اليمني أن مباراة الغد أمام المنتخب الإماراتي هي لقاء بين منتخبين شقيقين في إطار التنافس ضمن التصفيات المزدوجة لكأسي العالم وآسيا، والرغبة في الوصول إلى النتيجة الإيجابية التي تعزز مشوارهما في هذه التصفيات ضمن المجموعة الثامنة.

وأضاف:" بدأنا التحضير لمباراتي الجولتين الثالثة والرابعة أمام الإمارات من خلال معسكر إعداد استغرق 29 يوماً في صنعاء، ثم معسكر آخر لمدة 5 أيام في مدينة الخبر السعودية، وانضم إلى هذه التحضيرات 13 لاعباً من المحترفين في الدوريات البحرينية والعمانية والعراقية، وحرص الجهاز الفني على تحقيق التجانس المطلوب بين جميع اللاعبين وصولاً إلى الأداء الأفضل في المباراتين".

وأكد مدير المنتخب اليمني ثقته في اللاعبين لإظهار المستوى الفني الجيد أمام منتخب الإمارات صاحب الخبرة الجيدة بوجود مجموعة من لاعبيه الذين يشاركون في أحد أفضل الدوريات على مستوى الوطن العربي، مضيفاً أنهم يعولون كثيراً على الإضافة القوية لمحترفي المنتخب اليمني في الدوريات الخليجية.

وأثنى الغرباني على الاستقبال الجيد من الاتحاد الإماراتي للبعثة في أبوظبي، وقال إن العلاقة بين الاتحادين الإماراتي واليمني لكرة القدم قوية بما يسهم في تحقيق التطور الرياضي الذي يصب في مصلحة كرة القدم بالبلدين الشقيقين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز