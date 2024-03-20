منتخب الإمارات بالزي الأبيض في مواجهة اليمن

المصدر: البيان

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عُقد في استاد آل نهيان بنادي الوحدة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب الإمارات مع منتخب اليمن المقررة غداً الخميس ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

حضر الاجتماع مراقب المباراة الياباني أوتاني كيني، والسعودي عبد الرحمن الزيد مقيم الحكام، وعبد الرزاق الكعبي مدير إدارة المسابقات، وممثلو المنتخبين، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

ومثّل الأبيض في الاجتماع ياسر سالم مدير المنتخب، وسالم النقبي المسؤول الإعلامي، وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات.

وتم خلال الاجتماع اعتماد ألوان قمصان المنتخبين، حيث سيرتدي منتخب الإمارات اللون الأبيض الكامل، والمنتخب اليمني اللون الأحمر الكامل، كما تم مناقشة العمليات الإعلامية، والتسويقية إلى جانب الأمور الطبية والأمنية، وكذلك تم اعتماد البرنامج الزمني للمباراة، وموعد فتح البوابات للجماهير قبل ساعتين من انطلاق اللقاء.

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